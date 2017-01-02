Чарджбек
Чарджбек — это возврат средств на банковскую карту покупателя, который не получил товар или услугу, или они были предоставлены не в полном объеме
Чтобы добиться возврата денег, недовольному покупателю придется обратиться в банк, который выпустил его карту. И доказать, что продавец не предоставил ему товар или услугу в полном объеме. Но не начинайте паниковать раньше времени — продавец имеет 14 дней на возврат средств за товар, который вам не подошел.
В каких ситуациях стоит требовать чарджбек:
- Товар не доставлен
- Изделие не соответствует описанию, или комплектация неполная
- Продавец не отвечает на претензии к качеству/наличию товара
- Деньги по ошибке списались с карты дважды
- Мошенники украли вашу карту и успели сделать несколько покупок
Как подать заявку на чарджбек:
- Посетить отделение банка, который выдал карту
- Составить и зарегистрировать у сотрудника банка заявление на возврат средств (письменно, устно, в электронной форме). В документе нужно указать как можно больше информации, подтверждающей ошибку продавца – дата платежа, сумма, название магазина, копии чеков, фото товара, принтскрины общения с продавцом и т.д.
- Получить контакты отделения, где можно уточнить статус запроса
- Дожидаться решения банка.
Совет: обращайтесь за помощью вовремя. На чарджбек по картам Visa дается от 75 до 120 дней, а Mastercard — до 120 дней.
О других подводных камнях чарджбеков читайте в нашем подробном материале с комментариями экспертов: Как правильно оформить чарджбек: советы экспертов
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