Денежные переводы в Украине — 2016 (инфографика)

Сколько денег украинцы получали и отправляли за границу в прошлом году – читайте далее

В 2016 году Украина сохранила за собой статус страны-получателя международных денежных переводов. Всего за 2016 в страну поступило $2,5 млрд иностранной валюты. При этом сами украинцы отправили за рубеж в 7 раз меньше денег — $352 млн в эквиваленте.

Однако несмотря на популярность международных трансферов, больше всего переводов осуществлялось внутри страны – $3,7 млрд в эквиваленте.

Отправление и прием средств из-за рубежа и по украинским направлениям осуществляли 39 систем перевода средств. Среди них 25 систем созданы резидентами страны. А 14 – иностранцами.

Подробнее о перемещении денежных средств – на инфографике НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно мы писали о том, что Facebook запускает денежные переводы в Европе. Отправить деньги другу можно будет прямо в мессенджере социальной сети.

ВАМ ПОНРАВИТСЯ — Как распознать фальшивые доллары (инфографика)