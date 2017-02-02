Чтобы становиться лучше, не обязательно смотреть на другие компании: интервью с экспертом года по версии PSM Awards-2016

Им стал Евгений Великанов, директор компании iPay.ua

Евгений Великанов — победитель PaySpace Magazine Awards 2016 в номинации «Эксперт года в сфере E-commerce и FinTech» — является бессменным руководителем украинского сервиса приема платежей в интернете iPay.ua. Компания также завоевала награду — серебро в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей». Почему второе место является победой для iPay.ua и какие планы у команды на 2017-й год — об этом рассказал Евгений Великанов в эксклюзивном интервью PaySpace Magazine.

Евгений, поздравляем вас с победой в номинации «Эксперт года в E-commerce и FinTech» и с серебром в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей». Расскажите, пожалуйста, чем для вас являются эти награды?

Для нас это победа. Мы относительно новички на этом рынке. Есть игроки более опытные, которые старше нас на 7-8 лет. Когда мы выходили на рынок, он уже был достаточно развит, были свои лидеры. Но мы понимали, что проникновение на рынок еще растет, а качество услуг может быть лучше. Сегодня мы уверенно догоняем наших прямых конкурентов, как с точки зрения количества транзакций, так и прибыльности бизнеса. Наша цель на 2017 год — стать компанией №1 на рынке в своей категории. Мы верим, что и в следующем году сможем занять лидирующие позиции в PaySpace Magazine Awards.

Сколько лет iPay.ua работает на рынке онлайн-платежей в Украине? И как трудности, с которыми компания сталкивается сейчас, отличаются от тех, которые приходилось преодолевать в начале своей деятельности?

Компания начала интенсивно развиваться шесть-семь лет назад, с 2011-го года. Касательно трудностей — на всех этапах они присутствуют. На сегодняшний день их намного меньше, чем в начале пути. Но от нас, на самом деле, зависит далеко не все. Деятельность наших партнеров — банков-эквайеров, банков-эмитентов, компаний, предоставляющих услуги — непосредственно влияет на результат.

Рынок e-commerce и FinTech развивался и раньше, но сейчас мы вышли на другой качественный уровень. Вместе с тем, и сегодня нам все еще есть к чему стремиться, и расти есть куда – для того чтобы конечные клиенты получали безупречный сервис.

Чем запомнился прошлый, 2016-й год?

Мы внедрили ряд инновационных решений, аналогов которым, по большому счету, нет в мире. Один из таких проектов был реализован в партнерстве с Mastercard. Впервые состоялась интеграция цифрового кошелька Masterpass с провайдером электронных платежей. Таким образом, более 500 тыс. наших клиентов получили возможность автоматически добавлять платежные карты к цифровому кошельку и рассчитываться в один клик на нашем сайте и в онлайн-магазинах партнеров. Masterpass позволяет пользователю сохранять данные всех своих банковских карт любых платежных систем.

Как эксперт, какие тенденции на рынке вы прогнозируете на 2017-й год?

Я очень верю в то, что все оффлайн-предложения для клиента будут переходить в онлайн. Выиграет тот, кто сможет предоставить клиенту дополнительную выгоду, ценность или эмоцию.

Какие планы на следующий год у компании?

Во-первых, это стать компанией №1 по количеству транзакций. Мы понимаем, что нужно сделать, чтобы достичь этого. Кроме того, мы выходим на международные рынки.

Считаете ли вы украинский рынок электронной коммерции и финансовых технологий перспективным по сравнению с другими странами?

Украинский рынок – непростой, мы сейчас живем в период турбулентности. И достаточно сложно спрогнозировать, что будет завтра, какие преграды перед нами возникнут – с точки зрения общей экономической ситуации, инициатив регулятора. Вместе с тем, это перспективный рынок, это рынок возможностей – и это уникальное время.

Кого из зарубежных компаний вы считаете примером для подражания, лидером, на которого можно равняться?

Как сказано в Библии, не сотвори себе идола. Мы работаем с этими компаниями в одном технологическом поле. Конечно же, видим что-то хорошее. Мы следим за особенностями рынка, за его конъюнктурой. Но все-таки, в первую очередь, мы сначала смотрим на себя и на своих клиентов. Чтобы становиться лучше, не обязательно смотреть на другие компании.

Евгений, какими личными достижениями вы гордитесь?

У меня двое детей и отличная семья :) Касательно своей победы могу сказать, что я бы не смог этого достичь без команды. У меня три высших образования, но я не могу быть экспертом в каждой отрасли. Необходимые знания мне передает каждый, кто отвечает за определенную сферу в компании. Поэтому не я номер один, а мы номер один.

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