Amazon и Ford обеспечат совершение покупок прямо из салонов авто

Ford оснастит свои автомобили цифровым ассистентом Amazon Alexa

Ford Motors Co и Amazon недавно анонсировали сотрудничество, которое предусматривает интеграцию цифрового ассистента Amazon Alexa в автомобили Ford.

С помощью Alexa водители смогут заказывать и оплачивать товары, находясь в салоне автомобиля, например, в пробке.

С помощью технологии пользователи смогут спросить у Alexa совет касательно того или иного товара, добавить желаемый товар в корзину Amazon и непосредственно совершить покупку товара, так же как это происходило бы, если бы потребители использовали дивайс из дома. Водители смогут совершать покупки с помощью одной лишь голосовой команды.

Согласно изданию Bloomberg Technology, летом 2017 года Ford оснастит цифровым помощником Alexa автомобили с информационно-развлекательной системой Sync 3. С помощью Alexa водители смогут заказывать товары на Amazon, слушать аудиокниги и музыку, проверять новости и определять местонахождение ресторанов. Все, что нужно будет сделать водителю — это нажать кнопку, которая расположена на руле автомобиля и произнести «Alexa», после чего дать команду, например «найди итальянский ресторан».

В наступившем году платежная индустрия будет продолжать развиваться. Гиганты в сфере технологий будут все чаще использовать искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать платежи.

Следует также учесть, что потребители становятся более требовательными. Чем скорее развиваются технологии, тем быстрее потребители к ним привыкают и требуют очередных новинок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Honda займется платежами в авто.

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