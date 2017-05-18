Android Pay продолжает глобальную экспансию: еще 5 стран готовятся к запуску

В ближайшие месяцы Android Pay станет доступен еще в нескольких странах

Запуск сервиса запланирован в Бразилии, Канаде, России, Испании и Тайване.

Об этом сообщил директор по разработке платежных продуктов Google Варуж Читильян на конференции Google I/O 2017 в Калифорнии.

В настоящее время Android Pay доступеп на 10 рынках по всему миру, включая США, Великобританию, Сингапур, Австралию, Гонконг, Польшу, Новую Зеландию, Ирландию, Японию и Бельгию.

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Ранее сообщалось о том, что загружать кредитки в Android Pay уже не обязательно. Теперь у пользователей мобильного кошелька Google появится возможность выбрать для оплаты любую платежную карту, которую они ранее использовали в своей учетной записи Google.

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