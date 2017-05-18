close-btn
PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Android Pay продолжает глобальную экспансию: еще 5 стран готовятся к запуску

18.05.2017 17:13

В ближайшие месяцы Android Pay станет доступен еще в нескольких странах

Запуск Android Pay ожидается сразу на нескольких рынках

Запуск сервиса запланирован в Бразилии, Канаде, России, Испании и Тайване.

Об этом сообщил директор по разработке платежных продуктов Google Варуж Читильян на конференции Google I/O 2017 в Калифорнии.

В настоящее время Android Pay доступеп на 10 рынках по всему миру, включая США, Великобританию, Сингапур, Австралию, Гонконг, Польшу, Новую Зеландию, Ирландию, Японию и Бельгию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что загружать кредитки в Android Pay уже не обязательно. Теперь у пользователей мобильного кошелька Google появится возможность выбрать для оплаты любую платежную карту, которую они ранее использовали в своей учетной записи Google.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Технотренды 2017: часть 1. Мобильные платежи как революция розничной торговли

Рубрики: GoogleМирМобильные платежиНовости

Материалы по теме