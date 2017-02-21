Apple приобрела стартап по распознаванию лиц

Новое приобретение обошлось американской компании в «несколько миллионов долларов»

Компания Apple сообщила о приобретении израильского стартапа RealFace, который специализируется на разработке технологии распознавания лиц.

Детали сделки пока не разглашаются, но согласно израильскому новостному порталу Times of Israel, американская компания отдала за стартап «несколько миллионов долларов». Это уже третье приобретение американской компании в Израиле.

RealFace разработал программное обеспечение для распознавания лиц, которое предлагает пользователям возможность использовать биометрические данные вместо паролей для получения доступа к мобильному устройству или учетной записи персонального компьютера.

Согласно базе данных израильских технологических компаний Startup Nation Central, RealFace получил инвестицию в размере 1 млн долларов до того, как его приобрела компания Apple и насчитывает 10 сотрудников.

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Ранее сообщалось о том, что iPhone 8 будет оснащен лазерным сенсором для распознавания лиц.

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По материалам timesofisrael.com