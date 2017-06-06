Apple займется виртуальной реальностью

Компания представила новую версию графического интерфейса для программирования приложений Metal 2 на Всемирной конференции разработчиков Apple

Особенностью новой версии стала поддержка создания контента для виртуальной реальности на ОС Mac. «Metal for VR» будет продаваться в комплекте с новой операционной системой High Sierra.

Создание VR-контента стало возможным благодаря поддержке внешней графики. Пользователь сможет подключить свой Mac через Thunderbolt к внешнему графическому процессору, который немного мощнее встроенного. Это внешнее графическое решение является не самой удобной конфигурацией, поэтому вряд ли с ним сможет разобраться обычный пользователь.

Компания также объявила о сотрудничестве с Valve для внедрения на Mac SteamVR SDK — программного обеспечения для VR-гарнитур.

Apple продемонстровала несколько демоверсий контента, созданного в приложении. В частности, в демо-ролике смешанной реальности присутствовал персонаж «Звездных войн» Дарт Вейдер.

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