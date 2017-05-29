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PaySpace Magazine 2016 #4 Январь - Март 2017

Банкноту номиналом в 1 тыс гривен уже печатают: кто на ней изображен

29.05.2017 13:31

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, кто будет изображен на новой купюре

1000-гривневая банкнота

Банкноту номиналом в 1 тыс гривен уже печатают: кто на ней изображен. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины уже отпечатал банкноту номиналом в 1 тыс гривен и намерен представить ее, приурочив к какому-то празднику. Об этом агентству УНН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вероятнее всего, на новой купюре будет изображен академик Владимир Вернадский, сообщил источник.

Напомним, в НБУ подтвердили информацию о введении в обращение новой банкноты еще в 2016 году, однако, кто будет изображен на банкноте и точные сроки ее введения не уточнялись.

Редакция PaySpace Magazine представила, как может выглядеть новая 1000-гривневая банкнота с изображением Владимира Вернадского

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Ранее мы писали о том, что в НБУ хотят привязывать гривну не к доллару, а к евро. Целесообразным будет установить официальный курс гривны к евро на основе средневзвешенного значения курса на межбанковском валютном рынке, а к доллару и другим иностранным валютам — на основании информации о курсе гривни к евро.

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По материалам unn.com.ua

Рубрики: ДеньгиНБУНовостиУкраина

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