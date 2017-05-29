Банкноту номиналом в 1 тыс гривен уже печатают: кто на ней изображен

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, кто будет изображен на новой купюре

Национальный банк Украины уже отпечатал банкноту номиналом в 1 тыс гривен и намерен представить ее, приурочив к какому-то празднику. Об этом агентству УНН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вероятнее всего, на новой купюре будет изображен академик Владимир Вернадский, сообщил источник.

Напомним, в НБУ подтвердили информацию о введении в обращение новой банкноты еще в 2016 году, однако, кто будет изображен на банкноте и точные сроки ее введения не уточнялись.

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Ранее мы писали о том, что в НБУ хотят привязывать гривну не к доллару, а к евро. Целесообразным будет установить официальный курс гривны к евро на основе средневзвешенного значения курса на межбанковском валютном рынке, а к доллару и другим иностранным валютам — на основании информации о курсе гривни к евро.

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По материалам unn.com.ua