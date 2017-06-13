Банкоматы без карт: Samsung разрабатывает новое поколение ATM

Samsung совместно с Diebold Nixdorf представят свои инновационные банкоматы на основе биометрической аутентификации

Компания Diebold Nixdorf – мировой лидер по производству банкоматного оборудования — и корейский технологический гигант Samsung начали совместное сотрудничество, чтобы продемонстрировать, как интеграция современных мобильных технологий — таких как распознавание лиц — и каналы самообслуживания может усовершенствовать систему безопасности и клиентский опыт во время снятия денег с банкоматов.

Инновационные транзакции проводятся на основе Samsung SDS Nexsign – FIDO-совместимой платформы биометрической аутентификации — с помощью которой деньги с банкомата можно снять за несколько секунд без использования платежной карты и ПИН-кода, а лишь с помощью технологии распознавания лиц. При этом, безопасность гарантирована.

Для максимального комфорта клиентов инновационная технология дает возможность клиентам запланировать снятие наличных через мобильное банковское приложение, находясь, к примеру, в офисе. Потом, подойдя к банкомату, клиенту необходимо лишь приложить свой смартфон Samsung Galaxy S8 к NFC-ридеру на банкомате, подтвердить транзакцию и получить уведомление об аутентификации. Как только личность клиента будет аутентифицирована с помощью технологии распознавания лиц, банкомат сразу выдаст ему наличку.

Разработчики утверждают, что процедура занимает вдвое меньше времени, чем снятие денег с обычного банкомата. В дальнейшем технология будет доступна и для пользователей девайсов на основе iOS и Android.

Компании продемонстрируют свою разработку на конференции в Остине (Техас), которая пройдет 12-14 июня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что хакерам удалось обмануть биометрическую защиту флагмана Samsung. Исследование хакеров из CCC показало, что сканер радужки глаза Samsung можно обмануть, показывая ему изображение глаза зарегистрированного пользователя. Картинку радужки можно получить из фотографий высокого разрешения, которые сами пользователи размещают в Интернете.

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По материалам prnewswire.com