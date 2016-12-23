Бесконтактная благотворительность: в Киеве установлен новый киоск для сбора денег

23.12.2016 18:53

В Киеве можно будет сделать благотворительное пожертвование с помощью бесконтактной операции

Благотворительность бесконтактные операции

Бесконтактная благотворительность: в Киеве установлен новый киоск для сбора денег. Фото: billadvocates.com

Сегодня, 23 декабря, в киевском ресторане Good Wine на улице Мечникова заработал киоск, с помощью которого можно сделать пожертвования в программу «Дети против рака».

Об этом сообщил заместитель правления Ощадбанка Андрей Тютюн на своей странице в Facebook.

Пожертвования в 50 гривен собираются с помощью бесконтактных карт Mastercard или Visa. Банком-эквайрером явлется Ощадбанк.

tutun

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный платежный сервис Apple Pay открылся для благотворительности.

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Рубрики: НовостиУкраина

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