Блокчейн-консорциум R3 анонсировал получение рекордных инвестиций

Однако объем инвестиций оказался меньше, чем ожидалось изначально

В ходе раунда финансирования блокчейн-консорциуму R3 удалось привлечь инвестиции на сумму 150 млн долларов.

Об этом сообщил глава консорциума Дэвид Раттер в интервью изданию CoinDesk.

Изначально, в консорциуме рассчитывали привлечь больше — 200 млн долларов. О том, что R3 вел переговоры о получении средств стало известно в сентябре 2016 года. Тогда решение выйти из консорциума приняли ряд участников, в частности, банки Santander и Goldman Sachs.

Одна из версий причин выхода финучреждений из консорциума — попытки R3CEV получить от них дополнительное фиансирование в добавок к оплате членства. Однако консорциуму, все же, удалось привлечь достаточный объем инвестиций.

Сейчас в составе блокчейн-консорциума R3 77 участников. Организация имеет офисы в нескольких городах по всему миру, среди которых Нью-Йорк и Лондон. Она также представлена в Швейцарии, Австралии, Сингапуре, Тайване, Южной Корее и Японии.

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По материалам banks.eu