Цена криптовалют Лайткоин и Dash бьет рекорды

Стоимость Лайткоин и Dash за несколько дней увеличилась на десятки процентов

Уходящая неделя оказалась неочень успешной для рынка криптовалют: курс большинства цифровых валют остался на достигнутых позициях. Однако заметно прибавили в цене Лайткоин и Dash.

Еще 13 марта курс Лайткоина находился на уровне 3,85 доллара. С тех пор цена криптовалюты выросла более, чем на 1,200%. Только за прошлую неделю курс вырос на рекордных 23% — до 55 долларов, после чего остановился на отметке 51 доллар. Более того, 5 июля дневной объем торгов Лайткоина достиг 1 млрд долларов, впервые превысив аналогичный показатель для Bitcoin и Ethereum.

Эта неделя стала успешной и для Dash. С прошлого четверга курс криптовалюты вырос на 15%, превысив отметку в 200 долларов за монету. Рекордом стала цена в 225 долларов, после чего курс скатился до 206 долларов за 1 Dash.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюты потребляют больше электричества, чем некоторые страны. Майнинг криптовалюты Ethereum потребляет больше электричества, чем весь остров Кипр, а также Комбоджа и Бруней.

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По материалам cryptocoinsnews.com