Цена на биткоин побила двухлетний рекорд

Цена на криптовалюту рванула вверх после месяца стабильного роста

Вчера, 21 декабря, цена на биткоин превысила отметку в 800 долларов впервые с февраля 2014 года.

Цена на криптовалюту достигла 800,46 долларов после целого месяца стабильного роста на фоне динамических и иногда даже драматических событий на рынке, уточняют в CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI).

Позже биткоин немного потерял в цене и торговался на уровне 799,20 долларов за BTC.

После того, как цена на криптовалюту достигла 800 долларов, эксперты начали прогнозировать, что цена за 1 BTC превысит эту отметку до конца 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы начали активно скупать биткоин.

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По материалам coindesk.com