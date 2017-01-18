Чем полезен блокчейн: технология поможет банкам сэкономить

Технология блокчейн поможет сократить расходы инвестиционных банков на 30%

Технология блокчейн поможет восьми из десяти крупнейших инвестиционных банков мира сократить расходы на инфраструктуру в среднем на 30%. Благодаря технологии банки смогут сэкономить миллиарды долларов каждый год, сообщают эксперты компаний Accenture и McLagan по итогам проведенного исследования.

Банки по всему миру инвестируют в блокчейн, делая ставку на потенциальную возможность технологии кардинально изменить их модель ведения бизнеса и сэкономить существенные средства.

На прошлой неделе компания McKinsey сделала прогноз о том, что блокчейн поможет глобальной индустрии финансовых услуг сэкономить около 110 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Недавнее исследование специалистов из Accenture и McLagan показало, что благодаря технологии блокчейн восемь из десяти крупнейших инвестиционных банков смогут ежегодно экономить от 8 до 12 млрд долларов.

Технология поможет банкам отойти от фрагментированной структуры баз данных с транзакциями, клиентской и другой информацией и перейти на объединенные базы данных, что сократит время и средства, которые уходят на согласование этой информации.

В Accenture считают, что технология распределенного реестра сократит финансовую отчетность на 70% благодаря улучшеному качеству данных, прозрачности и внутреннему контролю. Затраты на соблюдение требований также сократятся вдвое благодаря прозрачности и аудиту транзакций.

Также, банки смогут сократить операционные расходы на 50% в рамках поддержки торговли, мидл-офиса, клиренса и других бизнес-операций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что по прогнозам, к 2024 году блокчейн станет глобальной индустрией стоимостью 8 млрд долларов.

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По материалам finextra.com