Через 10 лет в России может остаться только один банк

По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД» Виктора Достова, через 10 лет в России будет только один банк

Об этом Виктор Достов заявил на Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2017».

Международный Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения карты и платежи» проходит в Москве 7 и 8 июня.

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Ранее сообщалось о том, что в России начали разрабатывать собственную криптовалюту. О планах эмитировать национальную электронную валюту ранее сообщали Великобритания, Сингапур и Китай.

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По материалам plusworld.ru