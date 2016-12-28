Что происходит на валютном рынке — комментарий НБУ

28 декабря на межбанковском валютном рынке все еще наблюдается избыточный спрос на иностранную валюту

В НБУ считают, что это обусловлено действием ситуативных факторов. Ситуацию прокомментировал директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

В связи с рождественскими выходными в США и Европе, предложение валюты было ограничено. Но сегодня частично восстановилось. Тем не менее, ее все равно не хватает — бюджетное возмещение НДС, которое компании-экспортеры получили на прошлой и текущей неделе, сдерживает продажу валютной выручки.

В то же время в последние дни значительно усилился спрос со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

Чтобы сгладить чрезмерные колебания курса, Национальный банк объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты — до $100 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Редакция PaySpace Magazine ведет спецтему, посвященную итогам 2016 и прогнозам на 2017 год. Мнения экспертов о трендах на рынке платежей и финансов читайте в этом материале.

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