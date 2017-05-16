Цифровая экономика поднимет ВВП Украины — Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил проект постановления Кабинета министров о переходе к цифровой экономике

Об этом глава правительства написал на своей страничке в Facebook.

Премьер сообщает, что в правительственной программе идет речь о внедрении универсальных цифровых услуг и цифровых рабочих мест, переориентация на STEM-образование, развитие «Индустрии 4.0», «смарт-фабрик», строительство технопарков и т. д.

Владимир Гройсман поблагодарил за эффективную работу Министерство экономического развития и торговли Украины, Государственное агентство по вопросам электронного правительства, а также организации Hi Tech Office Ukraine и Офис эффективного регулирования за экспертную поддержку.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ и Visa обсудили развитие cashless-экономики в Украине. Стратегия Cashless Ukraine 2020 предлагает дорожную карту развития безналичных платежей, которая подразумевает сотрудничество, в том числе, с международными платежными системами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ и Visa обсудили развитие cashless-экономики в Украине

По материалам forklog.com