С 2011 года доля безналичных платежей в Украине выросла в 4 раза

В Украине доля безналичных платежей в общей сумме транзакций за последние 5 лет выросла в 4,5 раза

Так, в 2011 году доля платежей с помощью карт составляла всего 8%, а в прошлом году достигла уже 35%.

Об этом во время пресс-конференции «Умный город: от достижений до вызовов» во Львове сообщила Вера Платонова, глава представительства Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

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Она также рассказала, что одним из самых успешных проектов Mastercard в Украине стало внедрение оплаты проезда в столичном метро бесконтактными картами. Значительное количество людей впервые воспользовались NFC-картами именно для оплаты проезда. Кроме того, по статистике, человек, который рассчитался картой за поездку в транспорте, потом начинает совершать в 2 раза больше транзакций в торговой сети. По словам Веры Платоновой, такого эффекта не давали ни одна маркетинговая кампания за всю историю.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что карты Mastercard стали проездными: в метро Киева можно ездить со скидками. Украина стала первой страной в мире, где заработал подобный сервис.

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