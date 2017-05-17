Доля Bitcoin на мировом рынке криптовалют резко упала

В связи с ростом стоимости альткоинов, доля Bitcoin на рынке криптовалют впервые в истории составила менее 50%

По данным сервиса Coinmarketcap, капитализация биткоина составляет 28,8 млрд долларов, тогда как совокупная стоимость альткоинов достигла практически 30 млрд долларов. Таким образом, рыночная доля первой цифровой валюты составляет 49,5%, хотя всего два месяца назад индекс доминирования Bitcoin держался на уровне 80%.

Значительную роль в этом сыграл беспрецедентный рост криптовалюты Ripple. Объем ее капитализации за последние два месяца вырос в десятки раз и уже превысил 12,3 млрд долларов.

Общий рост популярности криптовалют прокомментировал сооснователь компании IndieSquare Кодзи Хигаши. Он считает, что легализация биткоина в Японии, рост альткоинов и развитие криптовалютной экосистемы в целом привели тому, что на рынок цифровых валют пришли не только институциональные инвесторы, но и случайные игроки, которые слепо верят в то, что криптовалюты будут продолжать бесконечно расти.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюта Ripple снова обошла Ethereum по капитализации. Этому способствовало то, что за последнюю неделю рост Ripple составил 30%.

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По материалам forklog.com