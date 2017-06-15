Доставка на электробайках Delfast запустится еще в одном городе Украины

Получить товар из интернет-магазина можно будет в течение часа

Украинский сервис быстрой доставки из интернет-магазинов — Delfast — был запущен в Киеве в 2014 году. Сегодня в рамках конференции eDelivery Expo компания объявила о расширении услуги. Со следующей недели (19 июня), заказать быструю доставку на велосипеде смогут жители Одессы.

Изначально в городе будет работать 10 курьеров на электровелосипедах. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить около 200 доставок в день.

Доставлять товары планируют из магазинов Allo, Moyo, Citrus. Также к услуге подключатся местные типографии, рестораны и так далее.

Стоимость такой доставки составляет 120 грн. В услугу входит забор товара на складе, доставку до двери покупателя и возврат (в случае необходимости). Максимальный вес отправления — 7 кг. Средняя скорость доставки — 1 час с момента формирования заказа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее компания Delfast сообщала о выходе на рынок Польши и Казахстана, на фоне популярности этой услуг в Киеве.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Впервые в Украине: Укрпочта запустила инновационный сервис доставки