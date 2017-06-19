E-commerce клиентам «Нова пошта» уже доступны электронные деньги

«Нова пошта» превратит виртуальный кошелек в полноценное платежное средство

Клиенты «Нова пошта», которые работают в сегменте e-commerce, уже могут воспользоваться электронными деньгами. Процессинг электронных денег работает через платежную систему FORPOST в тестовом режиме. Вскоре она станет частью операционной модели, включая адресную доставку «Нова пошта».

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Более того, в компании намерены превратить виртуальный кошелек в полноценное платежное средство, которое поможет быстро рассчитаться за покупки, услуги, в т.ч. коммунальные. Электронные деньги особенно заинтересуют игроков рынка электронной коммерции, в том числе интернет-магазины, которые осуществляют курьерскую доставку товаров с «Нова пошта».

Эмитентом электронных денег для платежной системы FORPOST стал Альфа-Банк Украина. Электронные платежные средства эмитируются в гривне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что денежные переводы TYME теперь и в отделениях «Нова Пошта». Отныне перевод можно отправить с любого терминала самообслуживания TYME, а получить его в любом отделении «Нова пошта».

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