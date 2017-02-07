Электронные билеты в Киевской области внедрят уже в этом месяце

В одном из городов Киевской области уже начали модернизировать общественный транспорт под новую систему контроля оплаты проезда
В Белой Церкви внедрят автоматизированную систему контроля оплаты проезда (АСКОП) в общественном электротранспорте начиная с 25 февраля 2017 года, после того, как Верховна Рада Украины 17 января приняла Закон о внедрении электронного билета в городском общественном транспорте.
Об этом сообщают в пресс-службе Белоцерковского троллейбусного управления.
В Белой Церкви начали работу над запуском системы валидации еще до принятия закона парламентом. Новая система оплаты проезда в общественном транспорте имеет ряд преимуществ:
— удобная и быстрая оплата и контроль оплаты проезда,
— возможность оценить реальный объем пассажиропотока и реальное обращение денежных средств,
— возможность оценить обоснованность тарифов на проезд в общественном транспорте.
С целью внедрения АСКОП в троллейбусах города в троллейбусное управление уже завезено необходимое оборудование на весь подвижный состав. Сейчас валидаторы монтируются на троллейбусы.
Так, в Белой Церкви введут несколько видов транспортных карточек для автоматизированной оплаты проезда:
— карточки многоразового использования
— месячные проездные — ученические, студенческие и общегражданские
Согласно действующему законодательству Украины, пенсионеры и льготные категории пассажиров и дальше смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Президент подписал закон про электронный билет в транспорте.
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