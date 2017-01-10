Электронные деньги Facebook будет использовать еще одна страна

Facebook получил статус провайдера электронных денег в Испании
Компания планирует подключить к электронным платежам в мессенджере все больше стран по всей Европе.
Центробанк Испании добавил компанию Facebook Payments International Limited в список провайдеров электронных платежей еще 30 декабря 2016. Спустя всего несколько месяцев после того, как соцсеть получила первую европейскую лицензию на денежные переводы.
Разрешительный документ, который выдал Центробанк Ирландии в октябре прошлого года, подразумевает получение кредитов, проведение платежей и денежных переводов. Он позволяет работать в 27 странах ЕС после получения формального разрешения в Центробанке каждого государства.
Перевести деньги в мессенджере просто – для этого нужно предварительно привязать к приложению платежную карту. А потом писать в сообщении значок $ каждый раз, когда нужно перевести друзьям определенную сумму денег.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Помимо этой функции Facebook планирует добавить в мессенджер возможность расплачиваться смартфоном в физических магазинах. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, компания уже работает с PayPal, Visa, MasterCard, American Express и Stripe.
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