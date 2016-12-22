Молодое поколение не доверяет банкам: исследование Facebook

Миллениалы предпочитают новые финтех-сервисы
Миллениалы в США перестали доверять традиционной банковской системе — они чаще пользуются новыми финтех-сервисами. Такие результаты продемонстрировало исследование Facebook.
В рамках исследования «Millennials + money: The unfiltered journey» команда специалистов Facebook IQ проанализировала взгляды и убеждения 70 млн американцев от 21 до 34 лет о финансовых вопросах.
Так, исследование выявило, что 92% американских миллениалов не доверяют традиционной банковской системе. В основном из-за присущей ей монополизации и чрезмерного контроля над денежными средствами. К тому же, 68% респондентов утверждают, что современные банки перестали быть эффективными и не полностью понимают их потребности.
Согласно исследованию, почти половина миллениалов США (45%) готовы перестать обслуживаться в традиционных банках и променять их на альтернативные финтех-сервисы.
30% миллениалов не видят преимуществ в использовании кредитных и дебетовых карт, а 57% — и вовсе предпочитают наличные деньги.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что миллионы европейцев не имеют доступа к банковской системе — исследование Mastercard.
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