Молодое поколение не доверяет банкам: исследование Facebook

Миллениалы предпочитают новые финтех-сервисы

Миллениалы в США перестали доверять традиционной банковской системе — они чаще пользуются новыми финтех-сервисами. Такие результаты продемонстрировало исследование Facebook.

В рамках исследования «Millennials + money: The unfiltered journey» команда специалистов Facebook IQ проанализировала взгляды и убеждения 70 млн американцев от 21 до 34 лет о финансовых вопросах.

Так, исследование выявило, что 92% американских миллениалов не доверяют традиционной банковской системе. В основном из-за присущей ей монополизации и чрезмерного контроля над денежными средствами. К тому же, 68% респондентов утверждают, что современные банки перестали быть эффективными и не полностью понимают их потребности.

Согласно исследованию, почти половина миллениалов США (45%) готовы перестать обслуживаться в традиционных банках и променять их на альтернативные финтех-сервисы.

30% миллениалов не видят преимуществ в использовании кредитных и дебетовых карт, а 57% — и вовсе предпочитают наличные деньги.

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Ранее сообщалось о том, что миллионы европейцев не имеют доступа к банковской системе — исследование Mastercard.

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