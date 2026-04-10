UniCredit готується закрити бізнес у росії замість продажу активів

Італійський банк UniCredit змінює стратегію виходу з російського ринку. Замість продажу місцевого підрозділу фінустанова розглядає сценарій повного згортання діяльності та відмови від банківської ліцензії

Про це пише ЕП з посиланням на російські ЗМІ.

За даними джерел, банк відмовився від попередніх планів продати активи. На це вплинули як регуляторні обмеження, так і політичний тиск. Зокрема, Європейський центральний банк ще у 2023 році попереджав UniCredit про ризики роботи в росії, а згодом вимагав скорочення присутності на цьому ринку.

Паралельно тиск посилювався і з боку уряду Італії. У результаті UniCredit поступово зменшує масштаби операцій: протягом минулого року обсяг кредитного портфеля російського підрозділу скоротився вдвічі — до €600 млн.

Попри це, бізнес залишається прибутковим. Чистий прибуток підрозділу зріс до €814 млн проти €577 млн роком раніше, що ускладнює ухвалення рішення про швидкий вихід.

Читайте також: Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

Генеральний директор Андреа Орсель раніше заявляв, що не готовий залишати ринок зі збитками. Водночас російський центробанк досі відносить UniCredit до переліку системно важливих банків, що також ускладнює будь-які сценарії виходу.

Ще один фактор — обмеження з боку російської влади. Уряд може блокувати продаж активів іноземних банків, особливо якщо покупці підпадають під санкційні ризики. Раніше повідомлялося, що потенційні інвестори з ОАЕ пропонували придбати російський бізнес UniCredit із суттєвим дисконтом.

На цьому тлі варіант ліквідації виглядає для банку більш реалістичним способом остаточно вийти з російського ринку, уникнувши складних погоджень і ризиків блокування угоди.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян.

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Польський фінтех-стартап купує український PINbank

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися

Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік