close-btn
PaySpaceMagazine

UniCredit готується закрити бізнес у Росії замість продажу активів

10.04.2026 19:00
Николай Деркач

Італійський банк UniCredit змінює стратегію виходу з російського ринку. Замість продажу місцевого підрозділу фінустанова розглядає сценарій повного згортання діяльності та відмови від банківської ліцензії

Фото: unsplash.com

Про це пише ЕП з посиланням на російські ЗМІ.

За даними джерел, банк відмовився від попередніх планів продати активи. На це вплинули як регуляторні обмеження, так і політичний тиск. Зокрема, Європейський центральний банк ще у 2023 році попереджав UniCredit про ризики роботи в росії, а згодом вимагав скорочення присутності на цьому ринку.

Паралельно тиск посилювався і з боку уряду Італії. У результаті UniCredit поступово зменшує масштаби операцій: протягом минулого року обсяг кредитного портфеля російського підрозділу скоротився вдвічі — до €600 млн.

Попри це, бізнес залишається прибутковим. Чистий прибуток підрозділу зріс до €814 млн проти €577 млн роком раніше, що ускладнює ухвалення рішення про швидкий вихід.

Генеральний директор Андреа Орсель раніше заявляв, що не готовий залишати ринок зі збитками. Водночас російський центробанк досі відносить UniCredit до переліку системно важливих банків, що також ускладнює будь-які сценарії виходу.

Ще один фактор — обмеження з боку російської влади. Уряд може блокувати продаж активів іноземних банків, особливо якщо покупці підпадають під санкційні ризики. Раніше повідомлялося, що потенційні інвестори з ОАЕ пропонували придбати російський бізнес UniCredit із суттєвим дисконтом.

На цьому тлі варіант ліквідації виглядає для банку більш реалістичним способом остаточно вийти з російського ринку, уникнувши складних погоджень і ризиків блокування угоди.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян.

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

Рубрики: БанкиВойна с РоссиейМирНовостиUniCredit Bank
google news
Новости по теме
Выбор редакции
Все
Как криптотрейдеры используют ИИ: обзор возможностей, рисков и сервисов
ТОП статей 11.07.2025

Как криптотрейдеры используют ИИ: обзор возможностей, рисков и сервисов

 Кто из финансовых компаний лишился права работать в Украине: самые громкие кейсы последних лет
ТОП статей 04.07.2025

Кто из финансовых компаний лишился права работать в Украине: самые громкие кейсы последних лет

Последние новости
Сегодня  19:00

 01.04.2026  13:50

На скільки зросли борги українців по мікрокредитах за рік — Опендатабот

 27.03.2026  11:20

Как взять кредит под залог недвижимости, не выходя из дома

 06.03.2026  11:00

Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки

 02.02.2026  14:20

Конкурент Nvidia виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій

 13.01.2026  14:10

Full-time Trader: курс для будущих трейдеров от Cryptology School

 17.12.2025  15:18

ЗОЖ. Перезагрузка: выбираем посуду, которая бережет витамины и натуральный вкус

 Все новости
credit link image
×
Подписывайтесь на нас в Telegram и Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введите запрос выше и нажмите Enter для поиска.