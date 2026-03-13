Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу розгляне законопроєкт №14327, який передбачає зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу та створення реєстру банківських рахунків громадян

Документ розроблений Кабінетом Міністрів і покликаний привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це необхідно для подання офіційної заявки України на приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро.

SEPA охоплює понад 500 млн користувачів і дозволяє здійснювати євро-перекази між країнами-учасницями швидко та з мінімальними комісіями. Для України приєднання до системи розглядається як важливий крок інтеграції до фінансового простору ЄС.

Однією з ключових норм законопроєкту є створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. У ньому зберігатиметься інформація про те, в якому банку та коли громадянин відкрив рахунок або орендував сейф.

Сам реєстр не міститиме даних про залишки коштів чи вміст сейфів, однак дозволить державним органам швидше встановлювати, до яких банків необхідно направляти запити.

Доступ до реєстру отримають Державна податкова служба, Держфінмоніторинг, НАБУ, ДБР, СБУ, Національна поліція, прокуратура, виконавча служба та приватні виконавці. Передбачається, що вони зможуть отримувати інформацію в автоматизованому режимі.

Крім того, банки будуть зобов’язані надавати Міністерству фінансів дані про рахунки, операції та залишки коштів осіб, які претендують на державні виплати або вже їх отримують.

Законопроєкт також вводить реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів та інших подібних утворень. Він має забезпечити прозорість складних структур власності та наблизити українські правила до стандартів FATF.

За подання неправдивих відомостей про кінцевих бенефіціарів пропонується штраф до 510 000 грн, а за несвоєчасне подання інформації — до 170 000 грн.

Окремий блок змін стосується захисту викривачів у сфері фінансового моніторингу. Працівників, які повідомляють про підозрілі операції або порушення правил AML, пропонується захистити від звільнення чи інших форм тиску.

Водночас експерти Головного науково-експертного управління парламенту звернули увагу на низку суперечностей у документі, зокрема щодо строків зберігання даних у реєстрах та окремих юридичних формулювань.

