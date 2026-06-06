Жінки в Україні заробляють лише 73% від зарплати чоловіків

Середня зарплата чоловіків в Україні у І кварталі 2026 року становила 33 798 грн, тоді як жінок — 24 791 грн. Найбільший гендерний розрив в оплаті праці Держстат зафіксував у сферах мистецтва, фінансів та телекомунікацій
Про це повідомила Державна служба статистики.
Середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28885 грн:
- 33798 грн чоловіків;
- 24791 грн жінок.
Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.
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Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:
- 47,1% – мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;
- 38,7% – фінансової та страхової діяльності;
- 37,8% – інформації та телекомунікацій.
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