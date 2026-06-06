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Жінки в Україні заробляють лише 73% від зарплати чоловіків

06.06.2026 10:00
Микола Деркач

Середня зарплата чоловіків в Україні у І кварталі 2026 року становила 33 798 грн, тоді як жінок — 24 791 грн. Найбільший гендерний розрив в оплаті праці Держстат зафіксував у сферах мистецтва, фінансів та телекомунікацій

Жінки в Україні заробляють лише 73% від зарплати чоловіків

Фото: unsplash.com

Про це повідомила Державна служба статистики.

Середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28885 грн:

  • 33798 грн чоловіків;
  • 24791 грн жінок.

Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.

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Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:

  • 47,1% – мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;
  • 38,7% – фінансової та страхової діяльності;
  • 37,8% – інформації та телекомунікацій.

Жінки в Україні заробляють лише 73% від зарплати чоловіків

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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