Жінки в Україні заробляють лише 73% від зарплати чоловіків

Середня зарплата чоловіків в Україні у І кварталі 2026 року становила 33 798 грн, тоді як жінок — 24 791 грн. Найбільший гендерний розрив в оплаті праці Держстат зафіксував у сферах мистецтва, фінансів та телекомунікацій

Про це повідомила Державна служба статистики.

Середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28885 грн:

33798 грн чоловіків;

24791 грн жінок.

Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.

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Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:

47,1% – мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;

38,7% – фінансової та страхової діяльності;

37,8% – інформації та телекомунікацій.

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