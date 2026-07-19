Джим Крамер назвав свою улюблену акцію — ринок відреагував миттєво

Ведучий CNBC Mad Money Джим Крамер заявив, що його улюбленою акцією наразі є Intel (NASDAQ: INTC). Про це він написав у соцмережі X напередодні засідання CNBC Investing Club, де пообіцяв підтвердити свою позитивну оцінку компанії

Крамер пояснив свій оптимізм тим, що Intel є третім за величиною клієнтом нідерландської ASML — світового лідера з виробництва літографічного обладнання для випуску сучасних мікрочипів. На його думку, це дозволяє Intel отримати вигоду від масштабних інвестицій у розвиток інфраструктури штучного інтелекту.

За словами телеведучого, генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан активно трансформує компанію, зміцнюючи її позиції як на ринку контрактного виробництва напівпровідників, так і в сегменті рішень для штучного інтелекту. Водночас розширення виробничих потужностей ASML свідчить, що попит на передові чипи й надалі залишатиметься високим.

We have a CNBC Investing Club meeting tomorrow where i will reaffirm that Intel is my favorite stock. Intel is the third biggest customer of ASML — Jim Cramer (@jimcramer) July 15, 2026

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Втім, реакція інвесторів виявилася протилежною очікуванням Крамера. Після його заяви акції Intel завершили торги падінням на 4,4%, а на передринкових торгах втратили ще близько 2%. Це знову підігріло дискусії навколо так званого «ефекту Крамера» — популярного серед трейдерів жарту, що після публічних рекомендацій телеведучого акції нерідко демонструють протилежну динаміку.

Ситуацію зробило ще більш показовою те, що незадовго до цього Крамер рекомендував купувати акції IBM, після чого папери компанії за добу втратили близько чверті своєї вартості на тлі слабкої фінансової звітності.

Редакція PSM звертає увагу, що історія навколо заяв Джима Крамера вкотре демонструє: навіть думка одного з найвідоміших біржових коментаторів США не гарантує руху ринку в очікуваному напрямку. Для українських інвесторів, які дедалі активніше використовують міжнародних брокерів і купують акції американських компаній, це є нагадуванням про важливість власного аналізу, диверсифікації портфеля та оцінки фундаментальних показників, а не лише гучних публічних рекомендацій.

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Джерела: finbold.com; benzinga.com.