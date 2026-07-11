Як зміниться ціна золота у 2026-2027 — прогноз аналітика з Волл-стріт

Аналітик Bernstein Research Боб Бракетт підвищив прогноз вартості золота на кінець 2026 року. Тепер він очікує, що у 2027 році ціна дорогоцінного металу досягне $4 533 за унцію, що приблизно на 10,9% вище за поточний рівень близько $4 088

Також експерт переглянув прогноз на друге півріччя 2026 року до $4 375 за унцію. Раніше аналітики Bernstein очікували, що золото коштуватиме близько $4 180.

Серед головних факторів, які можуть підтримати подорожчання золота, Бракетт називає стабільний попит з боку центральних банків, насамперед Народного банку Китаю. Крім того, дорогоцінний метал зберігає сильну підтримку інституційних інвесторів, про що свідчить незначний відтік коштів із біржових фондів (ETF), орієнтованих на золото. Станом на липень під управлінням таких фондів у США перебувають активи на суму понад $282 млрд.

Аналітик також вважає, що в другій половині 2026 року тиск продавців може послабитися, якщо Федеральна резервна система США утримається від агресивного підвищення процентних ставок, навіть попри інфляційні ризики.

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Водночас Бракетт попереджає, що стійка інфляція залишається одним із ключових ризиків. Якщо ФРС буде змушена підвищити ставки сильніше, ніж очікує ринок, це може знизити привабливість золота та обмежити подальше зростання його вартості.

Оптимістичний прогноз з’явився після непростого року для дорогоцінного металу. Від історичного максимуму понад $5 500 за унцію золото вже втратило значну частину вартості. Разом із ним у «ведмежому» тренді опинилися й акції найбільших золотодобувних компаній, зокрема Newmont, Agnico Eagle Mines та Barrick Gold. Якщо ж прогноз Bernstein справдиться, папери цих компаній також можуть відновити зростання.

Редакція PSM звертає увагу, що для України динаміка цін на золото має не лише інвестиційне значення. У періоди глобальної економічної нестабільності дорогоцінний метал традиційно вважається «тихою гаванню» для капіталу, а його подорожчання може впливати на стратегії центральних банків, міжнародних інвесторів і загальний стан світових фінансових ринків, частиною яких поступово стає й українська економіка.

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Джерела: finbold.com; streetinsider.com.