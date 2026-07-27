2 акції, які можуть досягти $500 млрд капіталізації

Акції двох великих компаній наближаються до важливої позначки ринкової капіталізації у $500 млрд у 2026 році, демонструючи значний потенціал подальшого зростання

Рринкова вартість цих компаній уже перебуває близько до цього рівня. Навіть відносно невеликого зростання їхніх акцій може бути достатньо, щоб капіталізація перевищила $500 млрд.

Поки інвестори продовжують шукати лідерів ринку, здатних забезпечувати стабільне довгострокове зростання, ці компанії мають усі шанси увійти до переліку найдорожчих публічних корпорацій світу.

Mastercard (NYSE: MA)

На момент написання ринкова капіталізація Mastercard (NYSE: MA) становила близько $477 млрд. Це означає, що для подолання позначки у $500 млрд компанії необхідно зрости приблизно на 5%.

Інвестиційна привабливість Mastercard значною мірою пов’язана з глобальним переходом від готівкових розрахунків до цифрових платежів.

Щороку платіжна мережа Mastercard обробляє транзакції на трильйони доларів. Компанія продовжує отримувати вигоду від поширення електронних платежів, особливо на ринках країн, що розвиваються.

Останні фінансові результати підтверджують високий потенціал зростання компанії. Упродовж останнього звітного періоду виручка Mastercard збільшилася приблизно на 16–17%, а чистий прибуток — майже на 18%.

Аналітики очікують, що протягом наступних кількох років виручка компанії зростатиме в середньому на 10–12,5% щороку, тоді як прибуток на акцію може збільшуватися приблизно на 15–16%.

Розвинена платіжна мережа, впізнаваний бренд і глобальний масштаб діяльності забезпечують Mastercard суттєві конкурентні переваги. Компанія також генерує значний вільний грошовий потік, що дозволяє їй продовжувати викуп власних акцій і збільшувати дивідендні виплати.

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Окрім платіжного процесингу, Mastercard активно розвиває послуги у сферах кібербезпеки, запобігання шахрайству та аналітики даних. Це допомагає диверсифікувати джерела доходу й посилює довгострокові перспективи зростання компанії.

Intel (NASDAQ: INTC)

Водночас ринкова капіталізація Intel (NASDAQ: INTC) протягом останніх місяців коливалася приблизно від $464 млрд до $515 млрд. Таким чином, компанія також перебуває безпосередньо біля позначки у $500 млрд.

Відновлення позицій Intel значною мірою було зумовлене зростанням попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. За підсумками останнього кварталу компанія повідомила про збільшення виручки приблизно на 25% у річному вимірі, перевищивши очікування ринку.

Одним із головних драйверів став підрозділ центрів обробки даних і штучного інтелекту, виручка якого зросла майже на 59%.

Попит на серверні процесори та пов’язані з ними технології залишається високим. Це спонукало Intel підвищити прогноз фінансових показників і збільшити заплановані капітальні витрати до понад $20 млрд.

Компанія також реалізує довгострокові ініціативи, спрямовані на зміцнення своїх конкурентних позицій.

Зокрема, Intel розширює контрактне виробництво напівпровідників для зовнішніх замовників і прискорює впровадження технологій нового покоління, масове використання яких очікується протягом найближчих років.

У міру поширення штучного інтелекту в корпоративному секторі та хмарних обчисленнях Intel може отримати вигоду від зростання попиту на процесори для виконання ШІ-запитів, роботи центрів обробки даних і підтримки нових застосувань штучного інтелекту.

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Джерело: Finbold.