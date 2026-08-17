Роберт Кійосакі назвав найкращу інвестицію серпня

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі вважає срібло найкращим інвестиційним вибором на серпень 2026 року. Він пов’язує це зі стрімким зростанням державного боргу США, ризиком подальшого знецінення валют і втратою купівельної спроможності готівки

Чому Кійосакі обирає срібло

Кійосакі зазначив, що власники грошових заощаджень залишаються вразливими через збільшення державних запозичень та емісію. На його думку, у таких умовах перевагу варто надавати дефіцитним активам, пропозицію яких неможливо швидко наростити.

Особливу увагу інвестор звернув на державний борг США, який наближається до $40 трлн. За даними Міністерства фінансів США, напередодні фінансової кризи 2008 року цей показник становив близько $9,5 трлн.

Кійосакі позитивно оцінює перспективи як срібла, так і золота. Проте саме срібло, на його думку, за нинішніх цін пропонує привабливіший потенціал зростання.

Його позиція збігається з прогнозом ринкового аналітика Джима Рікардса. Той припускає, що срібло може подорожчати до $200 за унцію, тоді як ціна золота здатна досягти $10 000 за унцію. Водночас більшість ринкових прогнозів щодо дорогоцінних металів залишаються стриманішими.

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Ставка на дефіцитні активи

Срібло приваблює Кійосакі не лише як засіб збереження вартості. Метал також широко використовують у сонячній енергетиці, електроніці та високотехнологічному виробництві, що підтримує промисловий попит.

Нова рекомендація відповідає багаторічній інвестиційній стратегії Кійосакі. Він регулярно виступає за вкладення в золото, Біткоїн, Ethereum та інші активи з обмеженою пропозицією, які, на його думку, можуть краще захищати капітал у періоди інфляції та фінансової нестабільності.

Протягом 2026 року Кійосакі неодноразово попереджав про ризик економічних потрясінь і радив купувати активи під час ринкових корекцій, а не після стрімкого зростання. Періоди падіння він розглядає як можливість придбати перспективні активи дешевше.

Інтерес до дорогоцінних металів посилюється на тлі зростання державних боргів і пошуку інструментів захисту від інфляції. Однак цінові прогнози Кійосакі часто значно перевищують консенсусні оцінки ринку.

Редакція PSM звертає увагу, що заяви Кійосакі не є персональною інвестиційною рекомендацією. Рішення щодо купівлі срібла чи інших активів варто ухвалювати з урахуванням власних фінансових цілей, інвестиційного горизонту та допустимого рівня ризику.

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Джерело: Finbold.