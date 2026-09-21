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Дві акції, що можуть досягти $200 млрд капіталізації до 2027

21.09.2026 15:20
Микола Деркач

Інвестори продовжують шукати компанії, які можуть увійти до нового ешелону найбільших публічних бізнесів світу. Серед найближчих кандидатів на капіталізацію понад $200 млрд виділяються два виробники чипів — Qualcomm та Analog Devices

Дві акції, що можуть досягти $200 млрд капіталізації до 2027

Фото: Unsplash /Jakub Żerdzicki

Обидві компанії виграють від одразу кількох великих трендів: розвитку штучного інтелекту, дата-центрів, електромобілів, промислової автоматизації та Інтернету речей. Якщо темпи зростання збережуться, позначка у $200 млрд може бути подолана вже до 2027 року.

Qualcomm

Ринкова капіталізація Qualcomm зараз становить близько $189,81 млрд. Тобто до рівня $200 млрд компанії бракує лише $10,19 млрд, або приблизно 5,4%.

Головна зміна в історії Qualcomm — поступовий вихід за межі смартфонів. Якщо раніше бізнес компанії значною мірою залежав від мобільного ринку, то тепер дедалі важливішими стають автомобільні рішення, IoT та штучний інтелект.

У третьому фінансовому кварталі 2026 року доходи автомобільного та IoT-напрямів Qualcomm зросли на 28% у річному вимірі. Автомобільний сегмент при цьому демонструє двозначне зростання вже 23 квартали поспіль.

Компанія також підвищила довгострокову ціль для бізнесів поза смартфонами — до $40 млрд доходу у 2029 фінансовому році. Окремо Qualcomm розраховує, що рішення для AI-дата-центрів зможуть приносити понад $15 млрд на рік.

Ще один важливий показник — портфель майбутніх автомобільних контрактів, який уже досяг $65 млрд.

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Analog Devices

Analog Devices також підійшла впритул до знакової межі. Її капіталізація становить близько $182,06 млрд. Щоб досягти $200 млрд, компанії потрібно додати приблизно 9,9%.

Фінансові результати поки працюють на користь такого сценарію. В останньому кварталі Analog Devices отримала рекордні $4,02 млрд доходу.

Найсильніше зростання зафіксували у напрямі комунікацій: виторг сегмента підскочив на 84% рік до року на тлі попиту на інфраструктуру для AI-дата-центрів. Автомобільний бізнес зріс ще на 16% завдяки збільшенню кількості чипів у електромобілях і системах допомоги водієві.

Компанія також залишається дуже прибутковою. За останні 12 місяців Analog Devices отримала $5,5 млрд операційного грошового потоку та $4,9 млрд вільного грошового потоку. Скоригована операційна маржа в останньому кварталі становила 50%.

Додаткову ставку компанія робить на AI. У вересні Analog Devices оголосила про придбання Alif Semiconductor, що має посилити її позиції у сфері периферійних AI-обчислень та нового покоління підключених пристроїв.

Керівництво також очікує рекордний виторг у четвертому кварталі — близько $4,3 млрд.

На думку редакції PSM, обидві компанії мають реальні передумови для подолання позначки у $200 млрд, однак головним фактором буде не лише загальний AI-бум, а й здатність Qualcomm та Analog Devices стабільно нарощувати доходи у нових сегментах. Саме диверсифікація бізнесу може стати для них ключовою перевагою у найближчі роки.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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