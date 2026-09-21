Біткоїн підійшов до ключової межі — експерт

Біткоїн знову наблизився до рівня, який може визначити подальший напрямок ринку. Аналітики вважають, що саме найближчі тижні покажуть, чи переросте нинішнє відновлення у новий бичачий цикл, чи криптовалюта знову піде на глибоку корекцію

19 вересня Біткоїн повернувся вище $80 000. Зростанню допомогли одразу кілька факторів: приплив грошей у спотові Бітеоїн-ETF у США, ліквідація великої кількості коротких позицій та більш позитивні сигнали від американських регуляторів.

Аналітик TradingShot звернув увагу на те, що зараз Біткоїн тестує важливу зону опору поблизу 50-тижневої ковзної середньої. За його оцінкою, саме цей рівень відділяє ринок від повноцінного переходу до нового висхідного циклу.

Ключова умова проста: Біткоїн має завершити тиждень вище 50-тижневої MA. Якщо це станеться, технічна картина суттєво покращиться, а ринок отримає ще один аргумент на користь продовження зростання.

Особливу увагу трейдери зараз приділяють зоні $82 700–83 000. Її впевнене пробиття може стати сигналом, що покупці остаточно перехопили ініціативу.

Втім, ризики залишаються. TradingShot порівнює нинішню ситуацію з рухами Біткоїна у січні та травні 2026 року. Тоді після формування округлих вершин ціна різко падала. Частина технічних індикаторів і зараз подає суперечливі сигнали: MACD залишається під тиском після ведмежого перетину, хоча CCI уже почав відновлюватися.

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Якщо Біткоїн не зможе пройти зону опору, аналітик допускає нову хвилю зниження. За розрахунками на основі рівнів Фібоначчі, потенційною ціллю може стати район $61 500. Це більш ніж на 20% нижче за поточні значення.

Водночас загальна картина поки виглядає сильнішою, ніж під час попередніх просідань. Біткоїн торгується вище 50- та 200-денної ковзних середніх, а так званий «золотий хрест» залишається чинним. Індекс RSI перебуває приблизно на рівні 63,5 — це вказує на сильний імпульс, але ще не на перекупленість.

Додаткову підтримку ринку дають і інституційні інвестори. Американські спотові Біткоїн-ETF залучили $433 млн 18 вересня та ще $159 млн днем раніше. На цьому тлі ціна Біткоїна піднялася до близько $81 300, додавши приблизно 5% за тиждень.

На думку редакції PSM, зона $82 700–83 000 зараз стає головним тестом для Біткоїна. Сам по собі короткостроковий стрибок вище цього рівня ще не гарантує нового бичачого циклу, але стійке закріплення над ключовими технічними рівнями може суттєво посилити позиції покупців. Якщо ж прориву не буде, ризик помітної корекції залишатиметься високим.

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Джерело: Finbold.