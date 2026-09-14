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Біткоїн відновив зростання: названо причини

14.09.2026 19:30
Микола Деркач

Біткоїн повернувся до зростання й наблизився до $78 000, тоді як технологічні акції опинилися під тиском через побоювання навколо ШІ, а ціни на нафту різко пішли вгору

Біткоїн відновив зростання: названо причини

Фото: chatgpt.com

У понеділок Біткоїн додав близько 1% за добу та торгувався поблизу $77 800. Ethereum також зріс приблизно на 1% — до $2500. Пізніше приріст BTC перевищував 1,4%.

Крипторинок таким чином продемонстрував стійкість на тлі розпродажу технологічних та пов’язаних зі штучним інтелектом акцій. Тиск на сектор посилився після того, як CEO Anthropic Даріо Амодей закликав сповільнити розвиток найпотужніших ШІ-моделей, щоб заходи безпеки встигали за технологічним прогресом. Його позицію підтримали Сем Альтман та Ілон Маск.

Ф’ючерси на Nasdaq 100 втрачали близько 1,5%. Акції Nebius та CoreWeave падали приблизно на 6% і 5% відповідно, а Intel і Sandisk — близько на 5%. У Південній Кореї індекс Kospi знизився приблизно на 3%, а SK Hynix — більш ніж на 6%.

Додатковий тиск на глобальні ринки створило подорожчання енергоносіїв. Brent підскочила більш ніж на 3% — приблизно до $107 за барель, а WTI перевищила $103. Reuters пов’язує рух із новим загостренням на Близькому Сході та побоюваннями щодо постачання нафти.

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Ще одним фактором для ринків залишається засідання Федеральної резервної системи США. Інвестори готуються до можливого підвищення ставки на 25 базисних пунктів (вслід за ЄЦБ). Goldman Sachs також змінив свій прогноз і тепер очікує саме такого рішення.

Для України коливання Біткоїна залишаються особливо актуальними через високий рівень використання цифрових активів. За Global Crypto Adoption Index 2025 від Chainalysis, Україна посіла 8-ме місце у світі, а за показником, скоригованим на чисельність населення, — перше.

Редакція PSM звертає увагу, що нинішня стійкість Біткоїна ще не означає його остаточного відокремлення від традиційних ризикових активів. Найближчими днями напрямок руху криптовалюти значною мірою залежатиме від рішення ФРС, ситуації на енергетичному ринку та того, чи переросте розпродаж ШІ-акцій у ширше падіння фондового ринку.

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Джерела: coindesk.com; chainalysis.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаГрошіКриптовалютиСвітНовини
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