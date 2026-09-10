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Експерт назвав ключовий рівень XRP, за яким варто стежити

10.09.2026 10:10
Микола Деркач

XRP може продовжити зростання найближчим часом, якщо ціна криптовалюти закріпиться вище ключового рівня $1,40. За оцінкою криптоаналітика Алі Мартінеса, у такому разі XRP матиме потенціал піднятися приблизно на 5% — до $1,46

Експерт назвав ключовий рівень XRP, за яким варто стежити

Фото: Unsplash/Kanchanara

Аналітик звернув увагу на формування на годинному графіку низхідного трикутника. У межах цієї моделі покупці намагаються утримувати підтримку поблизу $1,3851, тоді як продавці поступово тиснуть на ціну зверху.

У міру наближення XRP до вершини трикутника діапазон коливань звужується. За словами Мартінеса, ключовим сигналом для подальшого зростання стане стабільне закріплення ціни вище $1,40. Якщо покупцям вдасться пробити верхню межу формації, наступною короткостроковою ціллю може стати рівень $1,46.

Позитивні сигнали на графіку з’являються на тлі помітного попиту на XRP з боку інвесторів. Американські спотові XRP-ETF уже вісім тижнів поспіль фіксують приплив капіталу. За даними SoSoValue, сукупний чистий приплив коштів до таких фондів на момент публікації становив $202,28 млн.

Загальна вартість чистих активів спотових XRP-ETF досягла $1,48 млрд. Попит через біржові фонди став одним із факторів, які підтримують монету останніми тижнями. За 30 днів XRP подорожчав більш ніж на 34%.

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На момент написання XRP торгувався приблизно по $1,40. Його ринкова капіталізація становила близько $87,92 млрд, а добовий обсяг торгів — $2,03 млрд. Водночас торговельна активність за останню добу знизилася на 3,28%, свідчать дані CoinMarketCap.

Подальший рух XRP значною мірою залежатиме від того, чи зможе ціна втриматися вище $1,40. Продовження припливу коштів до спотових ETF також може посилити попит на монету і підтримати її висхідну динаміку.

На думку редакції PSM, рівень $1,40 зараз є важливою короткостроковою точкою для XRP. Його впевнене подолання може дати ринку додатковий сигнал для зростання, однак одного технічного пробою буде недостатньо для стійкого тренду. Значну роль відіграватиме збереження попиту з боку інституційних інвесторів та подальший приплив капіталу до XRP-ETF.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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