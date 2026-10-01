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Марк Цукерберг продає акції Meta: що відбувається

01.10.2026 14:50
Микола Деркач

Марк Цукерберг уперше за понад рік повідомив про продаж акцій Meta через пов’язані з ним організації. Угоди відбулися за планом, затвердженим ще в січні

Марк Цукерберг продає акції Meta: що відбувається

Фото: chatgpt.com

Пов’язані з головою та гендиректором Meta структури 24 вересня продали 27 474 акції компанії приблизно за $21,36 млн. Про це пише Finbold із посиланням на звітність за формою Form 4.

Продаж відбувся через дві організації. CZI Holdings реалізувала 17 140 акцій приблизно за $13,33 млн. Ще 10 334 акції продала Chan Zuckerberg Biohub — орієнтовно за $8,03 млн. Ціни угод коливалися від $775 до $779,80 за папір.

За даними Finbold, це перший розкритий продаж акцій Meta Цукербергом за понад рік. Попереднього разу, у серпні 2025-го, він продав папери приблизно на $98 млн протягом кількох тижнів.

Водночас вересневі угоди виконувалися за торговим планом Rule 10b5-1, ухваленим 31 січня 2026 року. Такий механізм дозволяє керівникам компаній заздалегідь визначати умови майбутніх продажів. Тож дата операції сама по собі не свідчить, що саме цього дня Цукерберг вирішив скоротити вкладення через побоювання за бізнес.

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У звіті, доступному на FilingExplorer, також зазначено конвертацію 17 140 акцій класу B у клас A у співвідношенні один до одного. Нульова ціна цієї операції означає зміну класу паперів, а не їхню безкоштовну купівлю на біржі.

Є й інший нюанс: хоча Цукерберг має право голосу та розпорядження акціями Chan Zuckerberg Biohub, звіт прямо вказує на відсутність у нього особистого майнового інтересу в цих паперах. Тому всю суму продажу некоректно називати його особистим доходом.

Редакція PSM звертає увагу, що для інвесторів з України продажі акцій засновниками великих компаній потребують контексту. Заздалегідь затверджений план, власник паперів і масштаб угоди допомагають оцінити подію точніше, ніж сама багатомільйонна сума.

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Рубрики: FacebookГрошіІнвестиціїСвітНовини
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