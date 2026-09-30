Дивідендні акції, на які варто звернути увагу у жовтні

У жовтні увагу дивідендних інвесторів можуть привернути одразу дві дуже різні компанії — Realty Income та Nvidia. Перша робить ставку на регулярні щомісячні виплати, тоді як друга поєднує невеликий дивіденд із масштабною програмою зворотного викупу акцій

Realty Income — інвестиційний фонд нерухомості, або REIT, із дивідендною дохідністю близько 5,9%. Однією з головних особливостей компанії є щомісячні виплати, тоді як більшість американських компаній розподіляють дивіденди щокварталу.

Крім того, Realty Income має довгу історію підвищення виплат. У вересні компанія оголосила вже про 136-те збільшення дивідендів з 1994 року.

Наразі щомісячний дивіденд становить $0,2715 на акцію. За останні десять років його розмір зріс приблизно на 34%, що відповідає середньорічному темпу зростання близько 3%.

Наступна виплата запланована на 15 жовтня. Її отримають інвестори, які були власниками акцій станом на 30 вересня.

Водночас акції Realty Income за останні п’ять років втратили близько 13%, а коефіцієнт P/E компанії перевищує 40. Тому висока дивідендна дохідність не усуває ризиків, пов’язаних із вартістю самих акцій та подальшою динамікою бізнесу.

Іншу модель пропонує Nvidia. Дивідендна дохідність виробника чипів значно нижча, однак компанія активно повертає капітал акціонерам через buyback.

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28 вересня рада директорів Nvidia схвалила додаткові $150 млрд на зворотний викуп акцій. Після цього загальний невикористаний обсяг дозволеної програми зріс до $235 млрд. Очікується, що вона діятиме до 2028 фінансового року.

Зворотний викуп скорочує кількість акцій в обігу та потенційно може підтримувати прибуток у розрахунку на одну акцію. Водночас сама авторизація програми не означає, що Nvidia обов’язково витратить увесь затверджений обсяг.

Наступну дивідендну виплату Nvidia проведе 1 жовтня. Інвестори, які володіли акціями станом на 10 вересня, отримають по $0,25 на акцію.

Таким чином, Realty Income та Nvidia представляють дві різні стратегії повернення капіталу. Перша орієнтована на стабільний щомісячний грошовий потік і тривале зростання дивідендів, тоді як Nvidia робить більший акцент на зворотному викупі акцій та зростанні самого бізнесу.

Редакція PSM звертає увагу, що висока дивідендна дохідність або масштабний buyback самі по собі не роблять акцію безризиковою інвестицією. Під час оцінки таких компаній варто враховувати не лише розмір виплат, а й фінансові показники, оцінку бізнесу, боргове навантаження та перспективи зростання.

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Джерело: Finbold.