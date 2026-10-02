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Україні бракуватиме до $54 млрд до 2029 року — МВФ

02.10.2026 15:50
Микола Деркач

Україні може знадобитися до $54 млрд додаткового зовнішнього фінансування у 2027–2029 роках. Найбільша нестача коштів очікується вже наступного року, свідчать попередні оцінки Міжнародного валютного фонду

Україні бракуватиме до $54 млрд до 2029 року — МВФ

Фото: chatgpt.com

За даними джерел Bloomberg, знайомих із розрахунками МВФ, у 2027 році фінансовий розрив України може становити від $30 млрд до $35 млрд. У 2028 році йдеться ще приблизно про $17 млрд, а у 2029-му — близько $2 млрд.

Ці оцінки поки не остаточні й можуть змінитися. У МВФ офіційно коментувати розрахунки відмовилися.

На тлі нових прогнозів міжнародні партнери України прискорюють переговори щодо подальшої підтримки. 29 вересня донори зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити додаткові джерела фінансування країни.

Раніше Євросоюз погодив кредитний пакет для України на €90 млрд, або близько $102 млрд. Водночас Брюссель закликає партнерів виконати взяті на себе зобов’язання та забезпечити ще €30 млрд підтримки у 2026–2027 роках.

Одночасно Європейська комісія та МВФ очікують від України продовження погоджених реформ. Їх виконання має відкрити доступ до наступних траншів міжнародної допомоги та посилити контроль за використанням отриманих коштів.

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Країни ЄС тим часом шукають нові способи залучити гроші для Києва, оскільки витрати України залишаються високими, а війна, за поточними очікуваннями партнерів, триватиме й у 2027 році.

Один із варіантів, до якого знову повернулися окремі держави ЄС, — використання близько €210 млрд активів Центрального банку Росії, заморожених у Європі. Інший сценарій передбачає випуск додаткового спільного боргу країнами Євросоюзу.

Редакція PSM звертає увагу, що $54 млрд — це попередня оцінка саме додатково непокритої потреби України у фінансуванні, а не загальна сума міжнародної допомоги, яка буде необхідна країні до 2029 року. Фінальний обсяг залежатиме від тривалості війни, бюджетних витрат і рішень міжнародних партнерів.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіСвітНовини
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