До Дія.Картки приєднався ще один банк

Перелік банків, через які українці можуть відкрити Дія.Картку для отримання державних виплат, розширився. Новим партнером сервісу став UGB — Укргазбанк

Тепер оформити Дія.Картку онлайн можна вже через шість банків-партнерів. До переліку входять ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Абанк та UGB (Укргазбанк).

Дія.Картка призначена для отримання державних виплат і дає користувачам змогу обрати банк, через який вони хочуть отримувати відповідні кошти. Відкрити рахунок можуть повнолітні українці безпосередньо через застосунок Дія або в мобільному застосунку одного з банків-партнерів.

Щоб оформити Дія.Картку через Дію, користувачеві потрібно спочатку оновити застосунок до актуальної версії та авторизуватися. Після цього необхідно перейти в розділ «Сервіси», обрати «Дія.Картка», а далі — один із доступних банків і відкрити рахунок онлайн.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що процедура займає лише кілька кроків і не потребує відвідування банківського відділення.

Для стандартного оформлення Дія.Картки користувачеві знадобиться РНОКПП — реєстраційний номер облікової картки платника податків. Водночас передбачений варіант і для тих українців, які його не мають. У такому разі цифрову Дія.Картку можна відкрити через Абанк.

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Окремо доступний і випуск фізичної картки. Наразі пластикову Дія.Картку можуть оформити клієнти monobank та ПриватБанку. Таким чином, користувач може обирати не лише банк для отримання державних виплат, а й формат самої картки залежно від власних потреб.

Приєднання Укргазбанку розширює банківську інфраструктуру Дія.Картки та збільшує кількість варіантів для українців, які користуються державними програмами виплат. Чим більше фінансових установ підтримують сервіс, тим менше користувач залежить від конкретного банку під час оформлення рахунку.

Редакція PSM звертає увагу, що перелік банків-партнерів Дія.Картки поступово розширюється, тому перед оформленням варто перевіряти актуальний список безпосередньо в застосунку Дія.

Дія.Картка реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції.

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Джерело: Дія.