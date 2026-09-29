НБУ змінив правила винагород у банках: бонуси можуть сягати 200%

Національний банк України продовжує роботу з наближення банківського регулювання до вимог законодавства Європейського Союзу, зокрема у сфері політики винагороди в банках

Про е повідомила пресслужба регулятора.

У межах виконання євроінтеграційних завдань центрального банку, передбачених Національною програмою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), затвердженою постановою КМУ від 01.04.2026 № 438, та Планом Національного банку України з виконання заходів у сфері європейської інтеграції, затвердженим рішенням Правління НБУ від 18.03.2026 № 75-рш, затвердив зміни до двох нормативно-правових актів.

Зміни стосуються політики винагороди в банках та порядку оприлюднення пруденційної інформації та спрямовані на підвищення еквівалентності банківського регулювання вимогам європейського законодавства, збільшення гнучкості банків у питаннях винагороди ключових працівників, зниження операційного навантаження на банки, посилення прозорості банківського сектору.

Зміни у сфері політики винагороди

Затверджено зміни до Положення про політику винагороди в банку, які ґрунтуються, зокрема, на нормах статей 92 та 94 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/36/ЄС від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних установ і пруденційний нагляд за кредитними установами, про внесення змін до Директиви 2002/87/ЄС та про скасування директив 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС, якими передбачені вимоги до системи оплати праці в банку. Змінами передбачено:

уточнення обставин, які банк має враховувати під час нарахування та виплати змінної винагороди;

запровадження можливості підвищення максимального розміру змінної складової винагороди працівника за відповідний фінансовий рік до 200% від фіксованої складової.

Рішення про встановлення вищого максимального співвідношення між змінною та фіксованою складовими винагороди може бути прийнято виключно загальними зборами більш як 2/3 голосів учасників, які зареєструвалися для участі в них, або єдиним учасником банку.

Щоб скористатись можливістю встановлення такого співвідношення, мають бути виконані й інші обов’язкові умови. Зокрема, власникам банків потрібно буде:

внести зміни до статуту банку, передбачивши, що відповідне рішення загальних зборів приймається більш як 2/3 голосів учасників, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, за винятком учасників, яких стосується така виплата, або які мають приватний інтерес щодо прийняття цього рішення;

укласти корпоративний договір між усіма учасниками банку. Він має передбачати добровільне (договірне) обмеження прав учасників банку в частині їх неучасті в голосуванні загальних зборів із питання встановлення вищого максимального співвідношення змінної винагороди, якщо ці учасники мають приватний інтерес у прийнятті такого рішення;

виконати інші необхідні кроки, зокрема рада банку має ініціювати встановлення такого співвідношення з належним обґрунтуванням його доцільності та оцінкою впливу на дотримання банком показників достатності капіталу та ліквідності у коротко- та довгостроковій перспективах;

також банк має інформувати НБУ про ініційовані та прийняті рішення про встановлення такого співвідношення.

Зміни до Положення про політику винагороди в банку мають забезпечити більш виважені підходи до структурування винагороди. Зокрема, банки мають належним чином враховувати ефективність діяльності банку, структурного підрозділу та працівника, а також прийняті та реалізовані ризики.

Водночас виплата змінної винагороди не повинна негативно впливати на сталий розвиток банку ані в короткостроковій, ані в довгостроковій перспективах.

Установлення чіткіших правил у цій сфері також сприятиме залученню та утриманню банками висококваліфікованих працівників.

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Зміни щодо оприлюднення пруденційної інформації

Національний банк також затвердив зміни до Положення про порядок оприлюднення пруденційної інформації банками України та банківськими групами.

Зміни враховують результати опрацювання з банківською спільнотою практичних аспектів імплементації вимог цього Положення та строків його впровадження.

Зокрема, на один рік продовжено строки розроблення банками та банківськими групами внутрішніх документів, а також першого оприлюднення звітів про розкриття пруденційної інформації. Це дасть банкам змогу зосередитися на впровадженні вимог інших нормативно-правових актів Національного банку, які перебувають в активній фазі імплементації або строки імплементації яких завершується.

Національний банк очікує, що додатковий час дасть змогу уникнути надмірного операційного навантаження на банки. Водночас банки зможуть використати його для розроблення якісних внутрішніх процедур та процесів, а також налаштування ІТ-систем для розкриття пруденційної інформації та оприлюднення звітів.

Крім того, змінами імплементовано норми статті 450 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (зі змінами) (далі – Регламент CRR) та положень інших актів ЄС щодо розкриття інформації про політику винагороди банків.

З цією метою Положення доповнено новим додатком щодо розкриття інформації про політику винагороди та стандартизованими шаблонами відповідно до норм актів ЄС.

Нагадаємо, що вимоги Положення про порядок оприлюднення пруденційної інформації банками України та банківськими групами ґрунтуються на нормах частини восьмої Регламенту CRR та положеннях Базельської угоди (Pillar 3), а також імплементаційних технічних стандартах Європейського банківського органу (ЕВА) про застосування Регламенту CRR у частині публічного розкриття установами інформації.

Оприлюднення інформації про діяльність банків посилює ринкову дисципліну завдяки підвищенню прозорості банківського сектору. Зокрема, стандартизовані шаблони розкриття інформації дають змогу порівнювати дані різних фінансових установ, у тому числі інформацію про систему винагороди в банках.

Зазначені вище зміни затверджені відповідно постановами Правління Національного банку № 114 та № 113 від 24 вересня 2026 року. Постанова №113 набрала чинності 26 вересня 2026 року, а постанова №114 набирає чинності 29 вересня 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що можливість збільшити змінну винагороду до 200% від фіксованої частини не означає автоматичного підвищення бонусів у всіх банках. Для цього необхідне окреме рішення загальних зборів, внесення змін до статуту та виконання низки інших вимог НБУ. Нові правила є частиною поступового наближення українського банківського регулювання до стандартів ЄС.

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