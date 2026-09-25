НБУ пояснив правила внесення застави через банки

НБУ відреагував на рішення ВАКС та пояснив, як банки мають оцінювати операції, пов’язані з внесенням застави у кримінальних провадженнях

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк взяв до відома рішення Вищого антикорупційного суду, про яке сьогодні повідомили медіа. Після отримання та ознайомлення з відповідним судовим рішенням Національний банк забезпечить належне реагування в межах своїх повноважень та відповідно до вимог законодавства», — йдеться у повідомленні регулятора

Водночас Національний банк вважає за необхідне наголосити на принциповій позиції щодо здійснення банками операцій із внесення застави.

Так, регулятор не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду, ані щодо обов’язкового проведення таких операцій.

Рішення щодо кожної конкретної операції банк приймає самостійно за результатами її належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу відповідно до вимог законодавства.

Ризик-орієнтований підхід не означає ані ігнорування банками встановлених законодавством вимог фінансового моніторингу, ані необґрунтованої відмови в обслуговуванні клієнтів (де-рискінгу).

Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не є підставою для відмови в обслуговуванні.

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«Банк має ретельно проаналізувати конкретну операцію та її учасників, зокрема джерела походження коштів, фінансовий стан платника, зв’язок між заставодавцем та особою, за яку вноситься застава, а також інші обставини, що можуть свідчити про підвищений ризик. Рішення про проведення операції або відмову в її проведенні має бути результатом такого індивідуального аналізу, зокрема з урахуванням історії відносин із клієнтом та джерел походження безготівкових коштів незалежно від часу їх перебування на рахунку або джерел готівкових коштів незалежно від факту наявності інформації про них у декларації НАЗК», — пояснюють у Нацбанку.

Національний банк уже аналізує практику проведення банками таких операцій та найближчим часом надасть банкам додаткові роз’яснення щодо належного застосування ризик-орієнтованого підходу під час здійснення операцій із внесення застави.

Редакція PSM звертає увагу, що сам факт внесення застави у кримінальному провадженні або статус PEP не є автоматичною підставою для блокування операції. Водночас банки зобов’язані перевіряти походження коштів, фінансовий стан платника та інші обставини операції. НБУ вже аналізує практику банків і готує додаткові роз’яснення.

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