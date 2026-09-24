Науковці створили батарею, яка працює в організмі та поступово розкладається

Мініатюрна батарея може живити медичні капсули у травному тракті, а після використання — поступово розкладатися. Розробку вже випробували на тваринах

Про це повідомили в Массачусетському технологічному інституті (MIT). Результати дослідження опубліковані 21 вересня в журналі Nature Chemical Engineering.

Електронні капсули можуть відстежувати показники організму, доставляти ліки та проводити електростимуляцію. Проте для частини таких пристроїв потрібне власне джерело живлення. Звичайні мініатюрні батарейки створюють ризики, якщо їхня захисна оболонка пошкодиться всередині травного тракту.

Команда MIT використала для електродів магній і триоксид молібдену. До конструкції також входить гелевий електроліт, а воскове покриття захищає батарею від передчасного руйнування. Матеріали підібрали так, щоб вони могли поступово розкладатися на речовини, які організм здатний переробляти.

Дослідники створили два варіанти: диск діаметром 7,5 мм і прямокутну батарею завдовжки 24 мм. Максимальна напруга без навантаження становила 1,84 В — цього вистачило для живлення експериментальних медичних пристроїв.

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У дослідженні описані випробування на свинях. Науковці перевірили працездатність батарей після триденного перебування у шлунку та продемонстрували їх використання у капсулах для бездротового відстеження й електростимуляції.

Зокрема, батарея живила RFID-мітку, яка передавала сигнал із травного тракту на відстань до 1,5 метра. Така технологія потенційно допоможе контролювати приймання ліків.

Інша капсула подавала слабкий електричний струм на слизову оболонку шлунка. За повідомленням MIT, у дослідах на тваринах 20 хвилин стимуляції підвищували рівень гормону голоду греліну приблизно на 50%. У перспективі цей підхід може бути корисним для лікування станів, що супроводжуються втратою апетиту.

Редакція PSM звертає увагу, що розробка поки пройшла доклінічні випробування: її безпечність та ефективність для людей ще потрібно підтвердити. Йдеться про спеціально сконструйоване джерело живлення для медичних капсул — звичайні батарейки при ковтанні залишаються небезпечними.

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