Магнітна буря наближається до Землі: коли очікувати пік

Найближчими днями геомагнітна активність біля Землі помітно посилиться. За новим прогнозом американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 24 вересня можливе досягнення рівня G1 — слабкої магнітної бурі

Сьогодні, 22 вересня, ситуація залишається спокійною. Максимальний індекс Kp упродовж доби прогнозують приблизно на рівні 2, тобто значно нижче порогу магнітної бурі. 23 вересня активність поступово зростатиме, а ближче до завершення доби Kp може піднятися до 4,33.

Основний сплеск очікується вже 24 вересня. За прогнозом NOAA, максимальний Kp може досягнути 5,33, що відповідає рівню G1 за п’ятирівневою шкалою геомагнітних бур.

Найактивніший період прогнозують з 03:00 до 06:00 UTC, тобто приблизно з 06:00 до 09:00 за київським часом. Підвищена геомагнітна активність може зберігатися і протягом наступних кількох годин.

Причиною цього разу має стати не прямий удар потужного коронального викиду маси, а швидкісний потік сонячного вітру з корональної діри. Такі ділянки в атмосфері Сонця мають відкриті магнітні поля, через які заряджені частинки можуть рухатися у міжпланетний простір із підвищеною швидкістю.

Коли цей потік досягає Землі, він взаємодіє з магнітосферою планети та може спричинити геомагнітні коливання.

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G1 є найнижчим рівнем у шкалі NOAA і класифікується як слабка буря. За такого сценарію можливі незначні коливання в енергосистемах, невеликий вплив на роботу супутників, а полярні сяйва можуть спостерігатися південніше, ніж зазвичай.

Водночас серйознішої сонячної радіаційної бурі NOAA найближчими днями не очікує. Імовірність події рівня S1 або вище становить лише 1%. Для слабких або помірних радіозатемнень рівня R1–R2 ймовірність оцінюється у 10%.

На думку редакції PSM, прогнозована буря не належить до рідкісних чи екстремальних явищ, тому підстав для паніки немає. Водночас прогнози космічної погоди можуть уточнюватися буквально за години до приходу сонячного вітру, тому напередодні 24 вересня варто стежити за оновленнями NOAA.

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Джерело: NOAA Space Weather Prediction Center.