Кадровий голод посилюється: 69% українських компаній не вистачає працівників

Нестача персоналу залишається головним викликом для українського бізнесу. У серпні вже 69% опитаних підприємств заявили, що їм бракує працівників. Одночасно компанії дедалі частіше говорять про ще одну серйозну проблему — небезпечні умови роботи

Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, пише 24 Канал.

Ще у липні на кадровий дефіцит скаржилися 66% підприємств. Таким чином, лише за місяць показник зріс на 3 відсоткові пункти.

За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, нестача робочої сили утримує статус головної перешкоди для бізнесу вже близько двох років.

Проблема стосується не лише кількості людей, а й пошуку потрібних спеціалістів. Частка компаній, яким складно знайти кваліфікованих працівників, у серпні зросла з 54,3% до 58,1%.

Дефіцит некваліфікованого персоналу теж посилився: про труднощі з наймом повідомили 36,4% підприємств проти 34,4% місяцем раніше.

Попри кадровий голод, більшість компаній поки не планують різких змін у штаті. У найближчі три-чотири місяці лише 2,6% опитаних хочуть збільшити кількість працівників. Скорочення допускають 8,2% підприємств, а ще 3,4% можуть відправляти людей у вимушені відпустки.

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Бізнес дедалі більше турбує безпека

Другим помітним сигналом серпня стало зростання занепокоєння через небезпечні умови роботи.

У серпні 48% компаній назвали безпеку однією з головних перешкод для ведення діяльності. У липні цей показник становив 44%.

Це також вище за рівень попередніх шести місяців, коли частка таких відповідей коливалася переважно в межах 42–46%.

Особливо гостро проблему відчувають середні та великі підприємства. У Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Рівненській областях понад 80% опитаних компаній заявили, що небезпека безпосередньо ускладнює їхню роботу.

Серед причин — посилення ударів по інфраструктурі, промислових і логістичних об’єктах.

Водночас третім великим викликом залишається подорожчання сировини, матеріалів і товарів. Тут ситуація трохи покращилася: частка підприємств, які називали цю проблему, знизилася з 57% до 50%.

Також менше компаній говорять про падіння попиту — 27% у серпні проти 33% у липні. Труднощі з перевезенням сировини та готової продукції всередині країни зазначили 26% респондентів проти 29% місяцем раніше.

Натомість перебої в ланцюжках постачання стали відчутнішими: на них поскаржилися 19% підприємств, тоді як у липні — 16%.

На думку редакції PSM, ситуація на ринку праці стає для бізнесу дедалі більш структурною проблемою, а не тимчасовим наслідком війни. Компаніям одночасно доводиться конкурувати за працівників, працювати в умовах підвищених ризиків і адаптуватися до дорожчих ресурсів та нестабільної логістики. Саме поєднання цих факторів може дедалі сильніше впливати на темпи відновлення бізнесу.

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