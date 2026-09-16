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Податкова отримає більше даних про закордонні рахунки українців

16.09.2026 12:50
Микола Деркач

Україна розширює можливості міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки. Такий обмін здійснюватиметься вже з 2027 року

Податкова отримає більше даних про закордонні рахунки українців

Фото: magnific.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Державна податкова служба підписала Декларацію про приєднання до Доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Багатостороння угода CRS).

«Це важливий крок для виконання міжнародних зобов’язань України та переходу до оновленого Загального стандарту звітності CRS. Тепер Україна має правові підстави для обміну більш детальною інформацією про підзвітні фінансові рахунки», — зазначається у повідомленні.

Йдеться про додаткові елементи інформації, які дозволять підвищити ефективність міжнародного податкового співробітництва та забезпечити більшу прозорість фінансових операцій.

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Для впровадження оновлених міжнародних стандартів національне законодавство було приведено у відповідність до оновленої редакції Стандарту CRS та вимог щодо належної перевірки інформації про фінансові рахунки. Ці зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2026 року № 316.

Приєднання до Доповнення до Багатосторонньої угоди CRS також сприяє подальшій гармонізації податкового законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Зокрема, цей крок частково імплементує вимоги Директиви Ради (ЄС) 2023/2226 (DAC8) у частині адміністративної співпраці у сфері оподаткування.

Державна податкова служба України продовжує роботу над підвищенням прозорості оподаткування та зміцненням міжнародного партнерства з юрисдикціями – учасницями Багатосторонньої угоди CRS.

Редакція PSM звертає увагу, що розширення CRS означає поступове скорочення простору для приховування доходів і активів за кордоном. Чим детальнішими стають дані, якими автоматично обмінюються податкові органи, тим складніше використовувати іноземні рахунки для уникнення декларування. Для бізнесу та фізосіб це підвищує значення коректної податкової звітності та прозорої структури володіння активами.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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