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Скільки заробили 10 найбільших компаній України у 2026

15.09.2026 18:10
Микола Деркач

Лише десять українських компаній сукупно отримали майже 1 трлн грн чистого доходу від реалізації. Половина підприємств у першій десятці пов’язана з державним сектором, а найбільше представників — з енергетики

Скільки заробили 10 найбільших компаній України у 2026

Фото: magnific.com

Про це йдеться в аналізі YouControl фінансової звітності українських підприємств. Станом на 9 серпня свої дані подали 66,59 тис. компаній, а інформація вже доступна в системах YouControl, YC.Market та через API YouScore.

Сукупний чистий дохід від реалізації десяти компаній, які очолили рейтинг за цим показником, становить 987,37 млрд грн. При цьому показники окремих підприємств із топ-10 коливаються від 61,08 млрд до 193,23 млрд грн.

Дев’ять із десяти компаній належать до категорії великих підприємств і лише одна — до малих. Ще одна особливість рейтингу — фактично рівний розподіл між державним та приватним бізнесом: п’ять компаній представляють державний сектор або входять до державних корпоративних груп, ще п’ять є приватними.

Найпомітніше у першій десятці представлена енергетика. Крім неї, серед лідерів за доходами є підприємства роздрібної та гуртової торгівлі, а також агробізнесу.

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У YouControl водночас застерігають, що фінансова звітність окремих контрагентів може містити аномалії через некоректно подану інформацію, яка згодом потрапляє до державних реєстрів. Тому під час оцінки конкретної компанії показники варто перевіряти додатково.

Фінансова звітність бізнесу публікується і як відкриті державні дані. На порталі Data.gov.ua доступний набір Держстату за 2025 рік, який містить дані про активи, зобов’язання, доходи, витрати, фінансові результати та середню кількість працівників підприємств. Остання оприлюднена версія охоплює звітність, подану до 7 вересня 2026 року.

На думку редакції PSM, концентрація майже трильйона гривень доходу лише у десяти компаніях добре демонструє вагу найбільших гравців для української економіки. Водночас сам розмір виручки ще не свідчить про ефективність бізнесу: для повної картини важливо зіставляти її з прибутковістю, борговим навантаженням, активами та динамікою показників за попередні роки.

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Допоміжні джерела: data.gov.ua.

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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