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ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України

10.09.2026 20:20
Микола Деркач

Європейський центробанк вдруге цього року підвищив ключові ставки, а нові дані зі США посилили побоювання щодо повернення ФРС до жорсткішої монетарної політики. Обидві події вказують на те, що період високих ставок у світі може затягнутися

ЄЦБ підвищив ставки: чи піде ФРС слідом і що це означає для України

Фото: chatgpt.com

10 вересня ЄЦБ підвищив три ключові ставки на 25 базисних пунктів. Ставка за депозитами зросла до 2,50%, за основними операціями рефінансування — до 2,65%, а за маржинальними кредитами — до 2,90%. Нові рівні почнуть діяти з 16 вересня. Це вже друге підвищення ставок ЄЦБ у 2026 році.

Регулятор пояснив рішення посиленням інфляційного тиску. У серпні інфляція в єврозоні прискорилася до 3,3% з 2,9% у липні, а енергетична інфляція — до 14,3% з 10,3%. У ЄЦБ зазначили, що конфлікт на Близькому Сході та останні події у війні росії проти України додатково підштовхнули траєкторію цін на енергоносії вгору.

Того ж дня у США оприлюднили свіжі дані щодо інфляції виробників. Індекс цін виробників PPI у серпні зріс на 0,4% за місяць проти очікуваних 0,3%. У річному вимірі показник прискорився до 5,4% з 4,8% у липні та також перевищив прогноз у 5,1%.

Одним із головних факторів стало подорожчання енергії: ціни на енергоносії у структурі товарного PPI зросли на 4,2% за місяць, а дизельне пальне — одразу на 24,1%.

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Дані вийшли менш ніж за тиждень до засідання Федеральної резервної системи 15-16 вересня. На попередньому засіданні ФРС залишила ставку в діапазоні 3,50-3,75%, однак троє членів комітету виступали за її підвищення на 25 базисних пунктів. Сильніший за очікування PPI додає аргументів прихильникам жорсткішої політики, хоча ще не означає, що ставка обов’язково зросте.

Для України така зміна глобального монетарного фону важлива через курс валют, вартість ринкових запозичень та настрої інвесторів. Вищі ставки в Європі та США можуть підтримувати попит на долар і євро та робити зовнішнє фінансування дорожчим.

На думку редакції PSM, нинішні сигнали показують, що боротьба з інфляцією для найбільших центробанків ще не завершена. Якщо ціновий тиск залишатиметься високим, період дорогих грошей може затягнутися, а для України це означатиме складніше зовнішнє фінансове середовище.

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Джерела: .bls.gov; ecb.europa.eu.

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіЄвропаСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСША
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