У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

Майкл Беррі, який прославився прогнозом іпотечної кризи 2008 року, переглянув свої інвестиційні позиції у вересні. Найбільшу ставку він зробив на Lululemon, водночас наростивши обсяг позицій на падіння низки технологічних компаній

За даними Finbold, найбільшою позицією в портфелі Беррі зараз є виробник спортивного одягу Lululemon Athletica. На компанію припадає близько 17% портфеля. Сам інвестор назвав Lululemon «трікстером» свого портфеля, натякаючи на непередбачуваність цієї ставки.

Інвестиція вже виявилася непростою. Після чергового слабкого квартального звіту акції Lululemon різко подешевшали. Сам Беррі 4 вересня зазначав, що перспективи компанії погіршилися: він звернув увагу на негативну динаміку продажів у США та Китаї, падіння продажів легінсів і слабший прогноз операційної маржі.

Другою за розміром ставкою Беррі стала латиноамериканська e-commerce та фінтех-компанія MercadoLibre — близько 12% портфеля. Ще приблизно по 9% припадає на медичну страхову компанію Molina Healthcare та австралійського онлайн-ритейлера Temple & Webster.

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Серед інших довгих позицій інвестора — Adobe, Zoetis, HCA Healthcare, PayPal і Birkenstock. Беррі також зберігає позицію в Nvidia, однак вона хеджована, тобто частина ризику падіння акцій компенсується іншими інструментами.

Водночас інвестор активно ставить і на зниження ринку. Серед його найбільших коротких позицій — Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle та Palantir. Загалом частка таких ставок уже перевищує 21% портфеля без урахування опціону put на ETF Invesco QQQ, який орієнтований на Nasdaq-100. При цьому Беррі закрив шорти проти Tesla та Applied Materials.

Таким чином, стратегія інвестора залишається вибірковою: він готовий купувати акції окремих компаній, які вважає недооціненими, але одночасно страхується від можливого падіння технологічного сектору та ширшого фондового ринку.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів портфель Майкла Беррі цікавий насамперед як індикатор настроїв одного з найвідоміших скептиків Волл-стріт. Його значна ставка на падіння окремих технологічних компаній свідчить, що навіть на тлі високих оцінок ринку Беррі продовжує бачити ризики корекції. Водночас його позиції не варто сприймати як готову інвестиційну стратегію.

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За матеріалами finbold.com.