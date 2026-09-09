close-btn
PaySpaceMagazine

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

09.09.2026 19:00
Микола Деркач

Майкл Беррі, який прославився прогнозом іпотечної кризи 2008 року, переглянув свої інвестиційні позиції у вересні. Найбільшу ставку він зробив на Lululemon, водночас наростивши обсяг позицій на падіння низки технологічних компаній

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

Фото: chatgpt.com

За даними Finbold, найбільшою позицією в портфелі Беррі зараз є виробник спортивного одягу Lululemon Athletica. На компанію припадає близько 17% портфеля. Сам інвестор назвав Lululemon «трікстером» свого портфеля, натякаючи на непередбачуваність цієї ставки.

Інвестиція вже виявилася непростою. Після чергового слабкого квартального звіту акції Lululemon різко подешевшали. Сам Беррі 4 вересня зазначав, що перспективи компанії погіршилися: він звернув увагу на негативну динаміку продажів у США та Китаї, падіння продажів легінсів і слабший прогноз операційної маржі.

Другою за розміром ставкою Беррі стала латиноамериканська e-commerce та фінтех-компанія MercadoLibre — близько 12% портфеля. Ще приблизно по 9% припадає на медичну страхову компанію Molina Healthcare та австралійського онлайн-ритейлера Temple & Webster.

Також читайтеСкільки заробили інвестори Apple за еру Тіма Кука

Серед інших довгих позицій інвестора — Adobe, Zoetis, HCA Healthcare, PayPal і Birkenstock. Беррі також зберігає позицію в Nvidia, однак вона хеджована, тобто частина ризику падіння акцій компенсується іншими інструментами.

Водночас інвестор активно ставить і на зниження ринку. Серед його найбільших коротких позицій — Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle та Palantir. Загалом частка таких ставок уже перевищує 21% портфеля без урахування опціону put на ETF Invesco QQQ, який орієнтований на Nasdaq-100. При цьому Беррі закрив шорти проти Tesla та Applied Materials.

Таким чином, стратегія інвестора залишається вибірковою: він готовий купувати акції окремих компаній, які вважає недооціненими, але одночасно страхується від можливого падіння технологічного сектору та ширшого фондового ринку.

Редакція PSM звертає увагу, що для українських інвесторів портфель Майкла Беррі цікавий насамперед як індикатор настроїв одного з найвідоміших скептиків Волл-стріт. Його значна ставка на падіння окремих технологічних компаній свідчить, що навіть на тлі високих оцінок ринку Беррі продовжує бачити ризики корекції. Водночас його позиції не варто сприймати як готову інвестиційну стратегію.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в акції Apple на початку 2026

Nike виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

2 акції, які можуть досягти $500 млрд капіталізації

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн 09.09.2026

Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн
Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці 09.09.2026

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці
Як відновитися після фінансових втрат: 5 кроків до стабільності 08.09.2026

Як відновитися після фінансових втрат: 5 кроків до стабільності
2 активи, на які варто звернути увагу перед засіданням ФРС 08.09.2026

2 активи, на які варто звернути увагу перед засіданням ФРС
Goldman Sachs назвав 5 акцій, які варто звернути увагу 07.09.2026

Goldman Sachs назвав 5 акцій, які варто звернути увагу
Скільки уряд залучив від продажу ОВДП у 2026 — НБУ 07.09.2026

Скільки уряд залучив від продажу ОВДП у 2026 — НБУ

Вибір редакції
Всі
Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

 Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

Останні новини
Сьогодні  19:30

Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн

 Сьогодні  19:00

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

 Сьогодні  18:30

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

 Сьогодні  18:00

Квантовий комп’ютер зможе зламати захист Біткоїна за 26 днів — IonQ

 Сьогодні  17:00

Український бізнес може отримати до 2,5 млн грн: як подати заявку

 Сьогодні  16:30

Землю знову накрила магнітна буря: що робити

 Сьогодні  16:00

Золотовалютні резерви України скоротилися: огляд

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.