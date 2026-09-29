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Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна

29.09.2026 18:10
Микола Деркач

Енцелад давно вважається одним із найперспективніших місць у Сонячній системі для пошуку позаземного життя. Новий лабораторний експеримент показав, що деякі земні мікроорганізми справді здатні виживати в умовах, схожих на ті, що панують у прихованому океані цього супутника Сатурна

Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна

Фото: magnific.com/vecstock

Дослідження опублікували 25 вересня у журналі Science Advances. Команда вчених під керівництвом фахівців Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана відтворила в лабораторії геохімічні умови, які, за сучасними оцінками, можуть існувати на дні океану Енцелада. 

Енцелад вкритий товстим шаром льоду, під яким ховається глобальний солоний океан. Дані апарата Cassini свідчать, що на його дні може відбуватися гідротермальна активність, а з тріщин поблизу південного полюса в космос вириваються струмені водяної пари, льоду та органічних речовин. 

У новому експерименті дослідники використали археї Methanothermococcus okinawensis — мікроорганізми, які живуть поблизу гідротермальних джерел на Землі. Вони отримують енергію, споживаючи водень і вуглекислий газ та виробляючи метан.

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Вчені помістили їх у середовище з високою лужністю, малою кількістю CO₂ та складом солей, наближеним до передбачуваного океану Енцелада. Попри екстремальні умови, мікроорганізми змогли адаптуватися та продовжили виробляти метан. Це показує, що нестача вуглекислого газу, яку раніше вважали серйозною перешкодою для такого типу життя, не обов’язково робить океан супутника непридатним для мікроорганізмів. 

Водночас дослідження не доводить, що на Енцеладі вже існує життя. Воно лише підтверджує, що відомі земні організми теоретично можуть виживати за умов, подібних до тих, які очікують знайти під його льодовою оболонкою.

Енцелад особливо цікавий для майбутніх місій, оскільки для дослідження його океану необов’язково бурити кілометри льоду. Матеріал із надр природним чином викидається в космос гейзерами, тому космічний апарат може аналізувати частинки льоду безпосередньо в шлейфах над поверхнею супутника. 

На думку редакції PSM, результати експерименту роблять Енцелад ще цікавішою ціллю для пошуку позаземного життя, але поки йдеться саме про придатність середовища, а не про виявлення живих організмів. Наступним ключовим кроком мають стати місії, здатні безпосередньо шукати біосигнатури у льодових частинках, які супутник викидає в космос.

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Джерела: Science Advances, The Guardian.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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