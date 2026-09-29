Revolut тестує оплату обличчям

Revolut почав тестувати в Лондоні новий спосіб оплати — Pay with Smile. Клієнтам достатньо подивитися на термінал, щоб розрахуватися за каву, їжу або напої без смартфона, картки чи гаманця

Першими нову технологію зможуть випробувати відвідувачі трьох кав’ярень Kiss the Hippo у районах Блумсбері, Челсі та Сохо.

Функція Revolut Pay with Smile використовує розпізнавання обличчя. Користувач спочатку підключає її у застосунку Revolut, а під час оплати система звіряє його обличчя із селфі, яке було зроблене під час первинної верифікації акаунта.

Тобто сам процес виглядає максимально просто: покупець дивиться на термінал, система підтверджує особу — і платіж проходить автоматично.

Pay with Smile працює на базі Revolut Register — нової POS-системи компанії, орієнтованої передусім на заклади громадського харчування. Для бізнесу Revolut обіцяє ще один бонус: комісія за обробку платежів через Pay with Smile становить 0%.

У компанії пояснюють, що хочуть прибрати зайві дії на касі та скоротити час оплати. Генеральний менеджер напряму merchant payments у Revolut Business Алекс Кодіна зазначив, що проблеми з оплатою досі можуть виникати через нестабільний інтернет у торгових точках.

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За його словами, понад половина британців стикалася із затримками або невдалими платежами через втрату зв’язку у продавців. У Revolut вважають, що поєднання швидкої обробки транзакцій із технологією розпізнавання обличчя може зробити розрахунок на касі помітно простішим.

Пілот триватиме обмежений час — із 24 до 26 вересня. Для користувачів, які оплачуватимуть покупки через Pay with Smile, у Kiss the Hippo також підготували окреме меню Revolut, де фірмова кава коштуватиме £1.

Надалі Revolut планує продавати систему Register й іншим магазинам і закладам. Для нових та чинних бізнес-клієнтів компанія пропонує 50% знижки на перший термінал — £349,50 без ПДВ замість стандартних £699. Акція діятиме до кінця 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що біометрична оплата поступово переходить із категорії експериментальних технологій у реальні сценарії використання. Для покупця це означає ще швидший розрахунок, але водночас робить питання безпеки біометричних даних і контролю за їх використанням ще важливішими. Якщо такі рішення стануть масовими, конкуренція між платіжними сервісами може зміститися вже не лише у сферу комісій і швидкості, а й у зручність самої ідентифікації користувача.

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Джерело: Finextra.