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Revolut тестує оплату обличчям

29.09.2026 19:20
Микола Деркач

Revolut почав тестувати в Лондоні новий спосіб оплати — Pay with Smile. Клієнтам достатньо подивитися на термінал, щоб розрахуватися за каву, їжу або напої без смартфона, картки чи гаманця

Revolut тестує оплату обличчям

Фото: freepik.com

Першими нову технологію зможуть випробувати відвідувачі трьох кав’ярень Kiss the Hippo у районах Блумсбері, Челсі та Сохо.

Функція Revolut Pay with Smile використовує розпізнавання обличчя. Користувач спочатку підключає її у застосунку Revolut, а під час оплати система звіряє його обличчя із селфі, яке було зроблене під час первинної верифікації акаунта.

Тобто сам процес виглядає максимально просто: покупець дивиться на термінал, система підтверджує особу — і платіж проходить автоматично.

Pay with Smile працює на базі Revolut Register — нової POS-системи компанії, орієнтованої передусім на заклади громадського харчування. Для бізнесу Revolut обіцяє ще один бонус: комісія за обробку платежів через Pay with Smile становить 0%.

У компанії пояснюють, що хочуть прибрати зайві дії на касі та скоротити час оплати. Генеральний менеджер напряму merchant payments у Revolut Business Алекс Кодіна зазначив, що проблеми з оплатою досі можуть виникати через нестабільний інтернет у торгових точках.

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За його словами, понад половина британців стикалася із затримками або невдалими платежами через втрату зв’язку у продавців. У Revolut вважають, що поєднання швидкої обробки транзакцій із технологією розпізнавання обличчя може зробити розрахунок на касі помітно простішим.

Пілот триватиме обмежений час — із 24 до 26 вересня. Для користувачів, які оплачуватимуть покупки через Pay with Smile, у Kiss the Hippo також підготували окреме меню Revolut, де фірмова кава коштуватиме £1.

Надалі Revolut планує продавати систему Register й іншим магазинам і закладам. Для нових та чинних бізнес-клієнтів компанія пропонує 50% знижки на перший термінал — £349,50 без ПДВ замість стандартних £699. Акція діятиме до кінця 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що біометрична оплата поступово переходить із категорії експериментальних технологій у реальні сценарії використання. Для покупця це означає ще швидший розрахунок, але водночас робить питання безпеки біометричних даних і контролю за їх використанням ще важливішими. Якщо такі рішення стануть масовими, конкуренція між платіжними сервісами може зміститися вже не лише у сферу комісій і швидкості, а й у зручність самої ідентифікації користувача.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнології
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